Laura Fernández asume la presidencia de Costa Rica en una continuidad del "chavismo"

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La gestión de la politóloga, la segunda mujer en alcanzar la presidencia del país centroamericano, será una continuidad del movimiento político que inició su predecesor.

Además de mantenerlo vigente y con una altísima influencia en el gobierno, el nombramiento de Chaves en esos puestos claves le garantiza cuatro años de inmunidad legal que dejará en suspenso varias causas abiertas en su contra en el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Elecciones.

El ministro de la Presidencia en Costa Rica tiene entre sus principales funciones la relación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

Durante su mandato, Chaves enfrentó dos intentos en la Asamblea Legislativa para retirarle su inmunidad legal como presidente: uno en septiembre de 2025 cuando fue acusado de presuntas presiones para favorecer a un exasesor con dinero de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y en diciembre pasado, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones pidió que se analizara si Chaves había incurrido en presunta “beligerancia política” al referirse a la campaña electoral.

También atípica ha sido la decisión de Fernández de nombrar como embajador en Washington a su segundo vicepresidente, Douglas Soto, con la idea de reforzar la estrecha relación con el gobierno de Donald Trump.

Como representante de Trump en el traspaso de poder está de visita en San José la enviada especial del programa Escudo de las Américas, Kristi Noem, con quien en marzo Chaves firmó un acuerdo para que Costa Rica reciba hasta 25 deportados desde Estados Unidos por semana.

Del grupo de aliados que tiene Trump en América Latina será notoria la ausencia de los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Argentina, Javier Milei, y del salvadoreño Nayib Bukele, con quien Chaves tuvo múltiples intercambios sobre la construcción de una cárcel con los mismos planos del centro penitenciario en el que El Salvador ha recluido a las pandillas. Quien sí devolvió la cortesía es el presidente chileno José Antonio Kast, quien junto a los mandatarios de Guatemala, Panamá, República Dominicana; el primer ministro de Curazao, el Rey de España Felipe VI y el presidente del gobierno de Israel, Issac Herzog, completan la lista de jefes de Estado que asisten al cambio de mando. FUENTE: AP