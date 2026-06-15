Las rondas de práctica en los majors se han vuelto "terribles", según Justin Thomas

El español Jon Rahm firma autógrafos durante una ronda de práctica del Abierto de Estados Unidos de Golf, en el campo del Club de Golf Shinnecock Hills, el lunes 15 de junio de 2026, en Southampton, Nueva York. (AP Foto/David J. Phillip) AP

Cada vez más jugadores llegan antes, no tanto para evitar las aglomeraciones como para evitar la espera.

“Se ha vuelto terrible. Tienes que inscribirte para conseguir horarios de salida en el Open (Británico) y en el Abierto de Estados Unidos, y luego la gente se apunta contigo y juegan en grupos de cuatro. No puedes jugar nueve hoyos en menos de tres horas”, comentó Justin Thomas, de cara al tercer major del año.

La manera de evitarlo es seguir un guion de Jack Nicklaus en sus mejores tiempos: ver el campo temprano, antes de que se llene de profesionales y aficionados, aspirantes y soñadores.

Scottie Scheffler y Rory McIlroy se desviaron de camino a Ohio hace dos semanas para jugar Shinnecock Hills; fue la primera vez que lo veía el jugador número 1 y una puesta a punto para McIlroy.

Jon Rahm llegó el viernes pasado para ver qué debía esperar del Abierto de Estados Unidos. Se dice que Patrick Reed, que no juega desde el Campeonato de la PGA del mes pasado, ha jugado el campo más veces que algunos de los socios de Shinnecock.

Esta es una de las semanas que más energía drenan del año, producto del estrés mental que un campo como Shinnecock —y un major como el Abierto de Estados Unidos— suele provocar.

Thomas y Jordan Spieth llegaron durante el fin de semana y jugaron rondas de práctica dos días antes del inicio oficial de las rondas de práctica. No tuvieron el campo solo para ellos, pero lo pareció. Y fue mejor que la alternativa de rondas largas cuando los jugadores pegan con distintos palos desde el tee, decenas de golpes desde el rough y desde el área de césped muy corto alrededor del green, y patean hacia las cuatro esquinas del green.

Con su preparación prácticamente hecha, los días oficiales de práctica ahora son trabajo ligero. Esa es la manera de Nicklaus.

“Por eso yo nunca quería practicar entonces. Hacía mi práctica la semana anterior para saber lo que quería hacer, en lugar de esperar a todos los demás. Eso no me gustaba. Así que intentaba hacer mi práctica y volver el martes (de la semana del major). No quería quedarme atrapado en esas seis horas", dijo Nicklaus sobre la parte inicial de la semana en los majors.

“Si había estado allí la semana anterior, ¿por qué necesitaba llegar el lunes?”, añadió.

McIlroy tuvo un tiempo de práctica limitado en el Campeonato de la PGA por una ampolla persistente en el dedo gordo del pie derecho. Pero, aun así, había ido a Aronimink dos semanas antes para practicar en serio.

Pero hubo una imagen durante su ronda de práctica en la que McIlroy llevaba detrás un pequeño ejército dentro de las cuerdas, desde figuras de televisión hasta personal de equipamiento y fotógrafos. A él no le pareció muy productivo.

“Creo que la gran parte del problema es demasiada gente dentro de las cuerdas. También creo que, además, los jugadores se resignan al hecho de que van a jugar nueve hoyos, así que está bien estar ahí fuera tres horas. Nadie juega ya rondas de práctica de 18 hoyos en la semana de (un major). Supongo que eso le da a todo el mundo la posibilidad de jugar lento y pegar tantas bolas como quiera”, señaló McIlroy sobre las largas rondas de práctica en los majors.

Tiger Woods solía tener su propia rutina: jugar primero para tener al menos nueve hoyos para él solo.

Un año en el Masters, salió de la casa club a las 7:25 de la mañana hacia el primer tee sin darse cuenta de que había un reloj de madera en la zona de salida que indicaba que el campo abriría a las 8 de la mañana No había problema. Su caddie, Steve Williams, atrasó las manecillas media hora.

Woods se paró en el tee a las 7:28 de la mañana, vio el reloj, atrasó la manecilla grande dos minutos más y se puso a pegar. En los campos tipo links del Open Británico estaba alrededor de las 6 de la mañana Cualquier hora mucho más tarde que esa significaba que se había quedado dormido.

Scheffler tuvo un día de práctica soñado en el Campeonato de la PGA antes de ganar en Quail Hollow el año pasado. Fue el único jugador del PGA Tour en el campo el domingo previo a la práctica oficial, porque casi todos los demás estaban ese día en dos torneos del PGA Tour.

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FUENTE: AP