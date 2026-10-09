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Las rachas del inicio se frenan: Lyon pierde en Lens y Dortmund empata con Bremen

Lens puso fin al inicio invicto de Lyon en la Ligue 1, mientras que Borussia Dortmund dejó escapar puntos en la Bundesliga por primera vez esta temporada después de que Werder Bremen rescatara un dramático empate 2-2 en los últimos instantes el viernes.

Los jugadores del Lens aplauden a sus aficionados después del partido de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre el Lens y el Lyon en Lens, Francia, el viernes 9 de octubre de 2026. (Foto AP/Jean-Francois Badias)
Los jugadores del Lens aplauden a sus aficionados después del partido de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre el Lens y el Lyon en Lens, Francia, el viernes 9 de octubre de 2026. (Foto AP/Jean-Francois Badias) AP
Hein muestra gran temple para Bremen

Dortmund llegó al partido del viernes en casa como líder de la Bundesliga y como el único club que había ganado sus cuatro encuentros hasta el momento.

Aunque perdió a Amos Pieper por lesión en la primera mitad, Dortmund tuvo dificultades para encontrar la manera de superar a Karl Hein, que estuvo sobresaliente en la portería de Bremen. Pero ni siquiera él pudo contener a Dortmund para siempre y el equipo local terminó por tomar el control con goles en los minutos 80 y 85 de Daniel Svensson y Nico Schlotterbeck.

Sin embargo, Bremen marcó dos veces en los minutos finales para rescatar un punto improbable.

Ludovit Reis recortó la diferencia con un disparo raso a dos minutos del final y el exdelantero de Dortmund Niclas Füllkrug sorprendió a su antiguo equipo con un cabezazo para el empate en el segundo minuto del tiempo añadido.

La racha invicta de Lyon termina en Lens

Matthieu Udol anotó y fue expulsado, mientras Lens frenó la racha de inicio de temporada de Lyon con una inesperada victoria 2-1.

El delantero trotamundos Florian Sotoca amortiguó con el pecho un pase dentro del área antes de girar y rematar de volea para marcar el primero para Lens 10 minutos antes del descanso. Udol puso el 2-0 a 13 minutos del final con un cabezazo.

Fue el segundo gol en dos partidos para Udol, pero su alegría se convirtió en decepción siete minutos después, cuando vio la tarjeta roja directa por una dura falta.

Lyon descontó casi de inmediato por medio de Khalis Merah, pero Lens resistió para darle al nuevo entrenador Yannick Cahuzac su primera victoria.

El resultado elevó a Lens al séptimo puesto. Lyon era segundo, a dos puntos del líder Mónaco.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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