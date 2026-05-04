Las principales tenistas critican premios de Roland Garros por menor parte de ingresos

ARCHIVO - Casper Ruud y Rafael Nadal disputan la final del Abierto de Francia, el 5 de junio de 2022, en París (AP Foto/Thibault Camus) AP

El torneo de Grand Slam sobre tierra batida comienza a finales de este mes en el oeste de París. Los jugadores señalaron que tienen otras exigencias que los responsables no han atendido, entre ellas una mejor representación, salud y pensiones.

El reclamo de los jugadores llegó después de que los organizadores del Abierto de Francia anunciaran el mes pasado que los premios en metálico de Roland Garros han aumentado alrededor de un 10%, hasta un total de 61,7 millones de euros (72,1 millones de dólares), con un incremento global de 5,3 millones de euros respecto al año pasado.

“La parte de los jugadores en los ingresos del torneo de Roland Garros ha disminuido del 15,5% en 2024 al 14,9% proyectado en 2026”, respondió el grupo de jugadores en un comunicado el lunes.

La actividad en Roland Garros arranca el 24 de mayo. Los campeones de individuales masculino y femenino reciben 2,8 millones de euros cada uno y los subcampeones 1,4 millones de euros. Los semifinalistas obtendrán 750.000 euros y quienes pierden en primera ronda reciben 87.000 euros. Los ganadores de dobles masculino y femenino se embolsan 600.000 euros y los campeones de dobles mixtos reciben 122.000 euros.

Pero el comunicado indicó que “las cifras subyacentes cuentan una historia muy diferente”, al afirmar que los jugadores reciben una proporción cada vez menor del valor que aportan para generar ingresos.

“Según los responsables del torneo, Roland Garros generó 395 millones de euros en ingresos en 2025, un aumento interanual del 14%, y sin embargo los premios en metálico subieron apenas un 5,4%, lo que redujo la parte de los jugadores en los ingresos al 14,3%”, sostuvieron. “Con ingresos estimados de más de 400 millones de euros para el torneo de este año, es probable que los premios en metálico como porcentaje de los ingresos sigan siendo inferiores al 15%, muy por debajo del 22% que los jugadores han solicitado para poner a los Grand Slams en línea con los torneos Combinados 1000 de la ATP y la WTA”.

Los organizadores del Abierto de Francia no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El mismo grupo de jugadores ya había firmado el año pasado una carta enviada a los responsables de los cuatro torneos de Grand Slam, en la que pedían más premios en metálico y una mayor participación en lo que denominaron “decisiones que nos afectan directamente”.

La firma de comunicaciones que difundió el comunicado indicó que se emitió en nombre de los firmantes originales de la carta inicial, y posteriormente añadió que Novak Djokovic no había firmado el nuevo comunicado.

Los jugadores afirmaron que siguen “unidos en su deseo de ver avances significativos, tanto en términos de una distribución financiera justa como en la forma en que se gobierna el deporte”. Insistieron en que no han recibido ninguna respuesta a sus propuestas sobre bienestar, incluidas pensiones y salud a largo plazo, y añadieron que no se ha logrado ningún avance “en una representación justa y transparente de los jugadores dentro de la toma de decisiones de los Grand Slams”.

“Mientras otros grandes deportes internacionales modernizan su gobernanza, alinean a las partes interesadas y construyen valor a largo plazo, los Grand Slams siguen resistiéndose al cambio”, afirmaron. “La ausencia de consulta a los jugadores y la persistente falta de inversión en el bienestar de los jugadores reflejan un sistema que no representa adecuadamente los intereses de quienes son centrales para el éxito del deporte”.

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FUENTE: AP