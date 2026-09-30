Las posibles sanciones al Manchester City van de multas a su expulsión de la Liga Premier

ARCHIVO - Vista exterior del estadio Etihad, casa del Manchester City, previo al partido de la Liga Premier entre Manchester City y Arsenal, el miércoles 17 de junio de 2020, en Manchester, Inglaterra. (Peter Powell/Pool via AP, Archivo) AP

El veredicto —emitido por una comisión disciplinaria independiente— deja abierta una gama de sanciones, entre ellas una multa, una deducción de puntos o incluso la expulsión de la Liga Premier. El City también podría enfrentar posibles reclamaciones de indemnización por parte de equipos rivales.

El club, que pertenece al City Football Group controlado desde Abu Dabi, ha rechazado el veredicto y promete una campaña implacable para limpiar su nombre.

A continuación, un vistazo a lo que viene en uno de los mayores escándalos en la historia del fútbol inglés:

Manchester City puede apelar el veredicto y ha insistido en que lo hará.

“El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Liga Premier y existe un conjunto amplio de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posturas”, señaló Manchester City en un comunicado. “Por lo tanto, el Club será implacable y, cuando sea necesario, proactivo, en todos y cada uno de los foros regulatorios y legales apropiados”.

Para presentar su apelación, el City tendría que enviar un correo electrónico al presidente del panel de tres integrantes de la comisión independiente, quien luego designaría una nueva junta de apelación —también integrada por tres personas, una de las cuales “deberá haber ejercido un cargo judicial”, según el manual de la Liga Premier.

Luego, la junta programará una audiencia que debería concluir dentro de las 12 semanas posteriores a la presentación de la apelación y no exceder cinco días consecutivos.

Las sanciones se decidirán más adelante

El castigo del City se abordará en una audiencia separada y confidencial con la comisión independiente.

El comunicado de la Liga Premier no mencionó si pueden imponerse sanciones antes de que se alcance una decisión sobre la apelación; solo indicó que la intención de la liga es que el proceso concluya “lo antes posible”.

Según la Liga Premier, la comisión independiente podría emitir una amonestación, multa, suspensión, deducción de puntos o, en el peor de los casos, expulsar al club de la competición. Se ha expulsado a clubes de ligas inferiores en Inglaterra, pero nunca de la Liga Premier.

Un club expulsado de la Premier League podría solicitar su afiliación a la English Football League (EFL), que gestiona las tres divisiones por debajo de la Liga Premier: la Championship, League One y League Two. El reglamento de la EFL indica que “podría pedírsele que acomode a cualquier club o clubes exintegrantes de la Liga Premier en la League Two”.

La mayor deducción de puntos aplicada a un equipo de la Liga Premier fue de 10 a Everton en 2023, por gastar de más en un periodo financiero de tres años. Esa deducción se redujo posteriormente a seis tras una apelación. Las infracciones del City están mucho más extendidas e incluyeron una negativa a cooperar, a diferencia de Everton.

Un regulador independiente podría intervenir

Por separado, el Independent Football Regulator (IFR) —un organismo creado por el gobierno británico el año pasado para fijar estándares de gobernanza en el fútbol inglés— podría intervenir en el caso del City.

El nuevo regulador es independiente de las autoridades del fútbol inglés y tiene la facultad de apartar a propietarios de clubes si se determina que no son idóneos.

“La decisión de la comisión independiente plantea cuestiones serias”, manifestó el presidente del IFR, David Kogan, el miércoles.

“El IFR tiene facultades para evaluar la idoneidad de propietarios, directores y ejecutivos, y utilizaremos esas facultades cuando corresponda, en interés de proteger la sostenibilidad, la honestidad y la integridad del fútbol inglés cuando exista evidencia clara de mala conducta por parte de individuos”, agregó.

Kogan indicó que el IFR estaba a la espera de nuevos acontecimientos en los procedimientos en curso entre el City y la Liga Premier.

Algunos han pedido cargos penales

El caso de Manchester City es un procedimiento disciplinario, no una investigación penal. Sin embargo, algunos han sugerido que las autoridades británicas también deberían examinar el asunto.

“Si se han falsificado cuentas y se ha engañado a los auditores, entonces potencialmente es un asunto penal”, dijo a la BBC Lord Cruddas, un par conservador. “Los auditores llamarán a la policía; los directores son personalmente responsables de cualquier fraude de una empresa del Reino Unido incluso si es de propiedad extranjera”.

Según la Ley de Fraude de 2006, las personas pueden enfrentar hasta 10 años de prisión si se determina que, de manera deshonesta, hicieron una representación falsa con la intención de obtener una ganancia o evitar una pérdida.

No ha habido reportes de ninguna investigación penal en el caso.

Equipos rivales podrían presentar reclamaciones de indemnización

Ningún club ha anunciado públicamente su intención de presentar una reclamación de indemnización basada en el impacto de las infracciones del City. Sin embargo, la BBC informó que varios clubes habían empezado a buscar asesoramiento sobre si tendrían un caso para una compensación económica, antes de que se anunciara el veredicto.

Este año se estableció un precedente cuando se ordenó a Everton pagar más de 35 millones de libras (47 millones de dólares) en compensación a Burnley, que argumentó con éxito ante una comisión disciplinaria que habría evitado el descenso —a costa de Everton— en la campaña 2021-22 si a su rival se le hubiera aplicado su penalización de seis puntos por las infracciones financieras de esa temporada.

En el caso del City, los equipos de arriba podrían sostener que se quedaron sin títulos o sin la clasificación a la Liga de Campeones —valorada en decenas de millones de dólares cada temporada— debido a la conducta del City, y los equipos más débiles podrían alegar que las derrotas ante las plantillas armadas a golpe de talonario de City contribuyeron al descenso o a posiciones finales más bajas en la tabla, y por lo tanto redujeron los premios en dinero.

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FUENTE: AP