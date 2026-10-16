Las pérdidas de balón se acumulan para los Seahawks, que buscan repuntar tras 2 derrotas seguidas

Zach Allen (99) y Nik Bonitto (15), de los Broncos de Denver, aplastan a Sam Darnold, quarterback de los Seahawks de Seattle, durante la segunda mitad del partido de la NFL, el jueves 15 de octubre de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

El quarterback Sam Darnold lanzó un par de intercepciones la noche del jueves contra los Broncos, incluida una en tiempo extra que derivó en el gol de campo de Wil Lutz para que Denver le propinara a Seattle una derrota por 17-14 . Los campeones defensores del Super Bowl también soltaron un balón en el segundo cuarto.

Los Seahawks (3-3) cometieron cuatro pérdidas de balón el fin de semana pasado en una derrota por 32-29 ante los 49ers. Darnold lanzó dos intercepciones y los Seahawks perdieron dos balones sueltos, incluido uno en la zona de anotación. En la Semana 3, Darnold lanzó una intercepción devuelta para touchdown en una derrota por 33-31 ante los Commanders de Washington.

Darnold ya suma siete intercepciones, empatado con la mayor cantidad en la NFL junto con Drake Make y Justin Herbert, y estuvo fuera de acción durante casi dos partidos completos debido a una lesión. Seis de las intercepciones de Darnold han llegado en las derrotas.

Ante los Broncos, Darnold terminó con 27 pases completos en 51 intentos para 278 yardas. El único touchdown de los Seahawks fue en una carrera de una yarda de George Holani en el cuarto periodo. Además, a Darnold lo capturaron cinco veces.

Por su parte, Darnold asumió la responsabilidad y se lo hizo saber a sus compañeros en el vestuario después del partido.

“Simplemente creo que es una porquería que yo siga perdiendo el balón”, afirmó. “No es justo para nuestra defensa, no es justo para nuestro grupo de equipos especiales, no es justo realmente para todo el equipo, así que tengo que ser mejor en ese sentido”.

Hasta ahora en la temporada, los Seahawks tienen 12 pérdidas de balón en total, apenas una menos que los Chargers, líderes de la liga en ese rubro indeseable. Seattle ha tenido al menos tres pérdidas de balón en cada una de sus tres derrotas esta temporada.

Los Seahawks descansan este fin de semana antes de recibir a los Chiefs de Kansas City el 25 de octubre. El entrenador Mike Macdonald cree que todo esto se puede corregir.

“Hay cosas en las que tenemos que mejorar rápidamente, y sabemos cuáles son. Están bajo nuestro control, y eso es lo que hacemos. Encontramos soluciones y resolvemos las cosas. Seguimos adelante y evolucionamos”, señaló Macdonald. “Los mejores equipos de esta liga hacen eso, y eso es lo que queremos ser. Queremos ser uno de los mejores equipos de la liga, como sabemos. Creemos que podemos serlo”.

Qué funciona

Jaxon Smith-Njigba atrapó 12 pases para 134 yardas la noche del jueves. El actual Jugador Ofensivo del Año de la NFL lidera la liga con 717 yardas por recepción y siete touchdowns, y va camino a potencialmente alcanzar las 2.000 yardas.

Qué falta

Además de las cinco capturas, Darnold también recibió 17 golpes, lo que indica que hay trabajo por hacer en la protección de pase. Fue el segundo partido consecutivo en el que Darnold fue capturado cinco veces. Los problemas ofensivos de Seattle también fueron evidentes en tercera oportunidad. Seattle convirtió apenas tres veces en 14 intentos contra Denver. ___

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FUENTE: AP