Las islas occidentales de Hawai sufren fuertes vientos del huracán Lowell y reportan amplios daños

Esta imagen de satélite proporcionada por la NOAA muestra al huracán Lowell cerca de Hawai, el martes 8 de septiembre de 2026. (NOAA via AP) AP

A lo largo de la costa del sur de California, se esperaba que las peligrosas condiciones de oleaje provocadas por los remanentes del huracán Marie se mantuvieran durante varios días.

En Hawai, los fuertes vientos derribaron árboles y provocaron apagones generalizados en la isla de Kauai, hogar de 73.000 residentes. La cooperativa Kauai Island Utility Cooperative informó que casi todos sus aproximadamente 35.000 miembros estaban sin electricidad a primera hora del martes.

Funcionarios de emergencias pidieron a los residentes que ahorraran agua y se mantuvieran fuera de las carreteras mientras las autoridades evaluaban los daños.

Las olas que rompieron en la costa sur de Kauai destrozaron una carretera costera y empujaron montones de arena y rocas volcánicas hacia un parque junto a la playa, contó Rochelle Ballard, exsurfista profesional que dirige una escuela de surf frente al parque.

La limpieza tomará semanas, afirmó. La tienda de surf de su familia y el restaurante vecino no sufrieron daños, pero señaló que la casa de un amigo quedó destruida.

“Va a llevar un tiempo. Creo que estaremos bien”, expresó Ballard. “Ya hemos pasado por esto antes”.

El huracán Lowell no impactó directamente en Hawai

El centro de la tormenta pasó al oeste de las islas durante la madrugada del martes y se fue alejando más a lo largo del día.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían mucho más allá del centro, indicó el Centro Nacional de Huracanes. En Kauai, en el aeropuerto de Lihue —el único aeropuerto comercial de la isla, que cerró tras la tormenta— se registraron vientos sostenidos de poco más de 80 kilómetros por hora (50 millas por hora).

Las alertas de huracán para Kauai y la pequeña isla de Niihau, que tiene menos de 100 residentes permanentes, ya no estaban vigentes para la mañana del martes. También se levantó una alerta de tormenta tropical para Oahu, la isla más poblada del estado, con cerca de 1 millón de residentes.

Pero las inundaciones y los deslaves seguirán siendo un riesgo durante la jornada, dijo Eric Blake, del Centro Nacional de Huracanes.

Algunas ráfagas de viento alcanzaron 130 km/h (80 mph), según el centro de huracanes. Pero la fuerza de los vientos sostenidos había disminuido a primera hora del martes y más tarde la tormenta se debilitó y dejó de ser un huracán. Se espera que Lowell continúe debilitándose en los próximos días.

La tormenta dejó un desastre en Kauai y Oahu

Hubo daños extensos en Kauai, y las cuadrillas empleaban maquinaria pesada para apartar árboles y escombros de las carreteras, informó Derek Kawakami, alcalde del condado de Kauai. Unas 300 personas se alojaban en refugios en Kauai.

La agente inmobiliaria de Kauai Lori Benkert, que vive en Lihue, contó que soportó una noche ruidosa y ventosa después de quedarse sin electricidad el lunes por la noche. La tormenta derribó árboles junto a su casa, y la carretera principal de la comunidad fue cerrada por árboles caídos, explicó.

“Estamos bien. A mi casa le fue muy bien, sin ventanas tapiadas”, comentó Benkert. “Pero hay muchos tendidos eléctricos caídos”.

En Oahu, cuadrillas de carreteras retiraban arena y rocas de una ruta principal a lo largo del borde occidental de la isla después de que las aguas de la inundación sobrepasaran una carretera costera, al norte de Honolulu.

El gobernador de Hawai, Josh Green, cerró escuelas y oficinas gubernamentales en las tres islas el martes, antes de la llegada de la tormenta.

Los acumulados de lluvia podrían alcanzar hasta 60 centímetros (24 pulgadas) en algunas zonas de Kauai. Oahu, Maui y la Isla Grande también podrían registrar grandes cantidades de lluvia.

El mes pasado, la tormenta tropical Lala rozó Hawái y provocó deslaves, arrasando alrededor de 100 viviendas y causando apagones generalizados.

Marie fue degradada, pero aún se siente en California

Lo que queda del huracán Marie fue degradado nuevamente y ya no se considera una tormenta tropical.

Pero aún estaba generando condiciones peligrosas de oleaje a lo largo de la costa de Baja California, en México, y del sur de California. El centro de huracanes señaló que las marejadas con oleaje potencialmente mortal y condiciones de corrientes de resaca continuarán durante los próximos días.

En Malibú, donde grandes olas golpeaban la costa, el acceso para vehículos de una casa frente a la playa levantada sobre pilotes se desplomó en un socavón el martes por la mañana, informó el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP