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Las homilías y discursos del papa León XIV llegan a los lectores en inglés

NUEVA YORK (AP) — Una recopilación de los primeros escritos públicos del futuro papa León XIV se publicará este otoño por primera vez en inglés.

El papa León XIV da la bendición al visitar la Catedral de Pavía, en el norte de Italia, el 20 de junio de 2026. (Foto AP/Luca Bruno, Archivo)
El papa León XIV da la bendición al visitar la Catedral de Pavía, en el norte de Italia, el 20 de junio de 2026. (Foto AP/Luca Bruno, Archivo) AP

“Freedom Under Grace: Reflections on the Spiritual Tradition That Formed Me” (“Libertad bajo la gracia: reflexiones sobre la tradición espiritual que me formó”) está programado para salir el 15 de septiembre, según Image Books, un sello del grupo Penguin Random House Christian Publishing Group.

Publicado en italiano por la Librería Editora Vaticana a principios de este año, “Freedom from Grace” incluye homilías, discursos y otros trabajos de Robert Prevost, de cuando fue prior general de la Orden de San Agustín entre 2001 y 2013.

“Cada capítulo es una ventana a la profundidad espiritual y la visión del hombre que con el tiempo se convertiría en el papa León, con un mensaje urgente de amor y servicio para afrontar los desafíos del mundo actual”, manifestó en un comunicado el miércoles Campbell Wharton, vicepresidente sénior y editor de Penguin Random House Christian.

“Es un libro para cualquier católico, pero también para cualquier cristiano o buscador espiritual que esté buscando orientación y esperanza para vivir una vida que transforme el mundo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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