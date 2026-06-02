Las Finales de la NBA serán un mundo nuevo para muchos Knicks y Spurs

Victor Wembanyama de los Spurs de San Antonio lanza tiros libres durante un entrenamiento en la víspera de las Finales de la NBA contra los Knicks de Nueva York, el martes 2 de junio de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay) AP

Este escenario —las Finales de la NBA— es algo nuevo para casi todos los integrantes de las plantillas de Spurs y Knicks, lo que significa que muy pocos jugadores de cualquiera de los dos equipos pueden tener una idea real de cómo se sentirá el momento la noche del miércoles, cuando comience en San Antonio la serie número 80 por el título en la historia de la liga.

Tienen dos cosas importantes en común: va a ser algo nuevo, y a todos les tomó una eternidad llegar hasta aquí.

“Enamorarme del baloncesto ocurrió muy temprano en mi vida”, comentó la estrella de San Antonio Victor Wembanyama . “Quiero decir, tengo fotos mías con un balón de baloncesto a una edad en la que ni siquiera era lo suficientemente grande como para tener recuerdos”.

Sin duda, se crearán más recuerdos en los próximos cuatro a siete partidos. Los Spurs buscan su sexto título y el primero desde 2014; los Knicks van por su tercer título y el primero desde 1973.

Es un duelo que podría haberse ideado en salas de juntas: Nueva York es la capital del mundo, los Knicks son una marca icónica; los Spurs son una franquicia con campeonatos comprobados y su mejor jugador resulta ser un francés de 2,24 metros que ya cuenta con un enorme seguimiento global.

“El mejor jugador del mundo”, dijo el escolta de los Spurs Stephon Castle sobre Wembanyama.

El escolta de los Knicks Jalen Brunson —el Jugador Más Valioso de las finales de la Conferencia Este— no tuvo más que los mayores elogios para Wembanyama, el Jugador Más Valioso de las finales de la Conferencia Oeste.

“Verlo como jugador es bastante increíble", indicó Brunson el martes. "Las cosas que puede hacer en ambos lados de la cancha, la gente realmente nunca las ha visto antes en una persona de su tamaño. Así que es increíble verlo. ... Es bastante increíble”.

Los Spurs alcanzaron las Finales de la NBA tras ganar 62 partidos en la temporada regular, superar a Portland en la primera ronda, a Minnesota en la segunda, y luego irse hasta el límite en un clásico de siete partidos que puso fin al reinado de Oklahoma City como campeón de la NBA.

Los Knicks aterrizaron aquí impulsados por una racha de 11 victorias en los playoffs: los últimos tres partidos de la primera ronda contra Atlanta, y luego barrer a Filadelfia y Cleveland. Y el margen de victoria en esos 11 partidos no se parece a ningún otro en cualquier tramo de 11 juegos en los 80 años de historia de la NBA.

“Es un gran equipo”, manifestó Wembanyama. “Es un gran equipo de jugadores con experiencia que no están aquí por casualidad, sino por un esfuerzo incansable a lo largo de los años. Trayectorias profesionales muy distintas para todos ellos. Están exactamente donde se supone que deben estar, en mi opinión”.

Los únicos jugadores de esta serie que han sido titulares en partidos de finales en el pasado son Harrison Barnes, de los Spurs (con Golden State), y Mikal Bridges, de los Knicks (con Phoenix). Barnes por lo general no es titular con San Antonio, Bridges por lo general sí lo es con los Knicks, y eso significa que nueve de los 10 titulares del Juego 1 estarán en territorio desconocido.

“Cuando puedes prepararte de la manera correcta, cuando haces tus rutinas, lo tratas como un partido normal, eso te permite ser lo más normal posible”, explicó Brunson.

Hay vínculos que los jugadores tienen con finales del pasado, incluso sin haberlas jugado. El padre de Dylan Harper, el escolta de los Spurs, es Ron Harper, cinco veces campeón de la NBA como jugador. El padre de Brunson —Rick Brunson, asistente de los Knicks— jugó para Nueva York en las finales de 1999, y el escolta de los Knicks Jordan Clarkson tuvo una vista privilegiada de antiguos desfiles de campeonato de los Spurs. Creció en San Antonio y su madrastra trabajaba en un hotel que tenía una vista excelente de la ruta del desfile.

“Poder tomar fotos y acercarme corriendo a los jugadores para pedir autógrafos, yo definitivamente era ese niño”, contó Clarkson, cuyo padre solía detallar autos que pertenecían a algunos jugadores de los Spurs. “Ver esta energía y ver cómo la ciudad cobra vida cuando los Spurs están en las finales y ganando campeonatos, es una gran experiencia”.

Cuando todo termine, se coronará a un nuevo campeón. Ese equipo será la octava franquicia distinta en ganar el título de la NBA en los últimos ocho años, prolongando una racha como ninguna otra en la historia de la liga. Los Spurs son favoritos, y a los Knicks no les molesta el papel de no favoritos.

“Ya estamos aquí, así que no hay nada más que decir o de qué hablar o en qué pensar”, expresó el escolta de los Spurs Devin Vassell. “Simplemente vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y eso nos ha funcionado”.

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FUENTE: AP