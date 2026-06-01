Las Finales de la NBA se vuelcan sobre "Wemby" en San Antonio en su duelo ante Knicks

ARCHIVO - George Mikan, de los Lakers de Minneapolis Lakers pule el letrero de la marquesina del Madison Square Garden en Nueva York, el 13 de diciembre de 1949, para asegurarse de que su nombre brille con fuerza para el partido de baloncesto de la NBA. (Foto AP/Jacob Harris, archivo) AP

No “Lakers de Minneapolis vs. Knicks”. Solo George Mikan. El primer pívot único en su tipo de la NBA.

Ahora da la sensación de que la historia se repite. Las Finales de la NBA comienzan el miércoles, con los Spurs de San Antonio enfrentándose a los Knicks por el título. Y la marquesina de esta serie —en San Antonio, en Nueva York, en París y en incontables puntos más alrededor del mundo— bien podría decir “Wemby vs. Knicks”.

Victor Wembanyama sigue subiendo a escenarios cada vez más grandes. La versión más reciente del pívot único en su tipo de la NBA —un título que en su día ostentaron figuras como Mikan, Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar y Shaquille O’Neal— tendrá todas las miradas encima en esta serie, y probablemente en cada partido que juegue por el resto de su vida. No está “en camino” al estrellato. Ya está ahí. Y esta serie le está dando su primera oportunidad de añadir “campeón” a su currículum.

“Este es el mejor baloncesto del planeta que se está jugando ahora mismo”, manifestó Wembanyama después de que San Antonio ganara el séptimo partido en Oklahoma City para conquistar el título de la Conferencia Oeste. “Y lo loco es que... quiero hacer eso 15, 20 veces más. Ojalá no se convierta en una adicción. Quizá ya lo sea”.

En San Antonio no hay béisbol de Grandes Ligas, no hay equipo de la NHL, no hay equipo de la NFL. En cuanto a deportes profesionales de primer nivel, están los Spurs y no hay nada más. Y quienes conduzcan cinco minutos en cualquier dirección en esta ciudad verán la prueba.

Se acabaron las clases en San Antonio. Es verano. La biblioteca pública de la ciudad estaba llena de actividad el lunes, y algunos niños se fijaron, por casualidad, en una nueva exhibición no muy lejos del mostrador principal. “Lee como Wemby”, decía, y presentaba cinco libros que se sabe que Wembanyama ha leído en el pasado. Una cuenta de Instagram —wembybooks— empezó a publicar imágenes de él con libros, los medios locales de San Antonio se hicieron eco y la biblioteca tuvo una idea.

“Queremos asegurarnos de que la gente tenga acceso a esos libros y pueda leerlos”, explicó Scott Williams, gerente de marketing de la Biblioteca Pública de San Antonio. “Así que pensamos: ‘Hagamos una exhibición y una lista de libros, y asegurémonos de que la gente pueda encontrar fácilmente lo que está leyendo Wemby para que también lo puedan leer’”.

¿Los resultados?

“El interés ha sido enorme”, señaló Williams. “En última instancia, nos fijamos en dos cosas. Queremos que la gente preste atención a la biblioteca, queremos que vengan aquí y nos noten, y queremos que saquen estos libros y lean. Ha sido un éxito en ambos frentes”.

Así que Wemby hace que la gente lea.

También hace que la gente visite restaurantes de mariscos, incluso cuando están cerrados.

Rudy’s Seafood no abre los lunes. En un lapso de 15 minutos la tarde del lunes, llegaron cuatro autos. No estaban allí para almorzar. Estaban allí para ver los murales de los Spurs: aparecen jugadores y entrenadores actuales, junto a un Gregg Popovich recién repintado, un George Gervin recién añadido y Manu Ginobili, entre otros.

Mark y Christina Lerma tienen familia en San Antonio, pero viven en Nebraska. No van a las Finales de la NBA —los precios de las entradas son demasiado altos—, pero fueron a Rudy’s para rendir homenaje a su equipo favorito. Mark llevaba una gorra de las Finales de la NBA de los Spurs recién adquirida y una camiseta de Wembanyama; Christina iba vestida completamente de negro y mostró un video de un vestido de los Spurs que llevaba puesto el domingo.

Han amado a los Spurs desde siempre. Y Wembanyama, como cabría imaginar, se ha ganado rápidamente un lugar especial en su afición.

“Es dominante”, dijo Mark Lerma. “Cambia el juego”.

Señalaron con orgullo que Wembanyama ha ido al restaurante a ver el tributo a los Spurs, que lleva años allí y se actualiza cuando hace falta.

“Mucha gente se detiene y se toma selfis”, comentó Roland Ramírez, dueño del restaurante. “Se hacen fotos de graduación con el mural de fondo. Es algo muy bonito para la comunidad. Ya sabe, los Spurs son bastante grandes ahora mismo aquí en San Antonio”.

Ha conocido a Wembanyama anteriormente y quedó impresionado por la manera en que se comporta.

“La primera impresión que me dio fue que era muy humilde”, contó Ramírez. “Habló con mi esposa... fue muy humilde con todo el mundo. Se podía ver toda la emoción que tenía cuando ganó las finales de la Conferencia Oeste y el llanto; es un tipo muy emocional, muy humilde, muy, muy buena persona. De eso es de lo que la gente se está alimentando. Es humilde, pero tiene hambre de un campeonato. Y cuando pisa la cancha, es un monstruo completamente distinto”.

Es diferente. Igual que lo fue Mikan hace 77 años. Wemby contra los Knicks. Se avecina un duelo de marquesina.

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FUENTE: AP