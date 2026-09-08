Las exportaciones de China repuntan en agosto: suben un 25% y crece su superávit comercial

Una trabajadora controla a distancia a robots humanoides durante los preparativos para la Feria Internacional China de Comercio en Servicios (CIFTIS) en un centro de entrenamiento de robots en Beijing, China, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Achmad Ibrahim) AP

Los datos estuvieron, en términos generales, en línea con lo que esperaban los economistas y se conocen justo antes de una reunión prevista entre el líder chino Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Está programada para finales de septiembre, aunque Beijing aún no ha confirmado la fecha exacta de la visita.

Se espera que el comercio sea uno de los temas clave de discusión entre Trump y Xi cuando ambos líderes se reúnan.

Las importaciones globales de China aumentaron un 28,2% en agosto respecto de hace un año, por encima del incremento del 27,5% de julio. Las exportaciones crecieron un 23,9% interanual en julio. El superávit comercial se amplió en agosto a 119.100 millones de dólares, frente a 112.500 millones de dólares en julio.

Responsables de política económica en Estados Unidos y en otros lugares han expresado preocupación por el abultado superávit comercial de China, que se disparó a un récord de 1,2 billones de dólares en el conjunto del año pasado. Beijing ha dicho que no busca maximizar su superávit comercial.

En agosto, las exportaciones de China a Estados Unidos totalizaron 42.500 millones de dólares, un 34,4% más interanual, en parte debido a un efecto base después de que aranceles más altos en Estados Unidos hicieran caer las exportaciones el año pasado. Las exportaciones de Estados Unidos a China el mes pasado fueron de 13.300 millones de dólares, lo que dejó un superávit comercial a favor de China de unos 29.200 millones de dólares, según datos chinos.

Las exportaciones a la Unión Europea aumentaron un 6,6%, mientras que las destinadas al Sudeste Asiático y a América Latina subieron un 30,2% y un 17,5%, respectivamente.

Las exportaciones han superado de forma constante a las importaciones y están “encaminadas a llevar a un nuevo superávit comercial récord este año”, afirmó Lynn Song, economista jefe para Gran China del banco neerlandés ING.

China ha resistido las disrupciones derivadas de la guerra de Irán mejor que muchos otros países. También ha estado exportando más al Sudeste Asiático, América Latina y África, lo que la protege del impacto de los aranceles más altos en Estados Unidos.

Las exportaciones de automóviles en agosto crecieron un 43% interanual, mientras que las exportaciones de semiconductores se dispararon un 129,8%, muestran los datos de aduanas.

“China es muy competitiva en sus exportaciones de bienes tecnológicos”, señaló Chi Lo, estratega sénior de mercados para Asia-Pacífico en BNP Paribas Asset Management. En los últimos meses, el aumento de las exportaciones de vehículos eléctricos, maquinaria industrial y semiconductores ha contribuido a impulsar los sólidos envíos de China a nivel mundial.

“China ha avanzado agresivamente en la cadena de valor y se ha convertido en un actor importante en infraestructura de IA y automatización industrial”, agregó.

En el plano interno, China aún tiene dificultades para impulsar su economía, ya que el consumo y la inversión se mantuvieron débiles tras una prolongada caída del sector inmobiliario durante años. China indicó el domingo que inyectaría alrededor de 54.000 millones de dólares en bancos estatales y aseguradoras para ayudar a reactivar su economía.

La continua dependencia de China de las exportaciones para alimentar el crecimiento llevó a 19 miembros del Grupo de los 20, las grandes economías, a acordar abordar esos desequilibrios económicos en una reciente reunión de altos funcionarios financieros en Asheville, Carolina del Norte. China fue el único miembro disidente del G20 después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, describiera el superávit comercial de China como una barrera para el crecimiento económico mundial.

Es probable que el estancamiento estratégico entre China y Estados Unidos se mantenga, indicó Lo, de BNP Paribas. “Ambas partes se mantienen como rehenes mutuamente en algunos productos estratégicos, con Estados Unidos reteniendo bienes tecnológicos de alta gama para que no se vendan a China y China reteniendo exportaciones de tierras raras hacia Estados Unidos”, explicó.

China y la Unión Europea también tienen previsto reunirse para conversaciones comerciales a nivel ministerial en otoño, mientras la Unión Europea lucha por reducir su déficit comercial con China, de aproximadamente 1.000 millones de euros al día.

La Unión Europea implementó medidas en julio para proteger su industria del acero y ha limitado las importaciones exentas de impuestos de pequeños paquetes de comercio electrónico procedentes de China.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP