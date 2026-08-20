Las chinches pueden causar que la gente pierda sueño... y sangre. Encuentre aquí qué hacer con ellas

Pues bien, tenemos malas noticias: las infestaciones de chinches van en aumento. Esta es la época del año en la que suelen alcanzar su punto crítico. Y algunos científicos piensan que estas detestables plagas podrían ser capaces de propagar una infección causada por una bacteria, llamada Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA, en inglés).

Durante siglos, estos bichos han horrorizado a los propietarios de viviendas y, en ocasiones, han provocado el pánico entre la población. Esto sucedió en la ciudad de Nueva York en 2018, cuando al menos media docena de autobuses urbanos fueron retirados de circulación tras recibirse informes de chinches que se arrastraban sobre los asientos. Ocurrió de nuevo en París en 2023, cuando surgieron reportes de chinches en un cine, así como en trenes y autobuses, en vísperas de los Juegos Olímpicos de 2024.

“Ciertamente andan allá afuera”, advirtió Christopher Hayes, profesor adjunto de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, quien ha sufrido más de 50 picaduras de chinches en el transcurso de sus investigaciones. “Y si usted no está atento, si no se mantiene alerta, es fácil que las introduzca en casa”.

Las chinches son insectos hematófagos —se alimentan de sangre—, de color marrón rojizo y aproximadamente del tamaño de una semilla de manzana. Algunos investigadores estiman que su origen se remonta a la época de los dinosaurios, pero son más conocidas por su desafortunada capacidad para convivir con los humanos... y alimentarse de ellos.

Pueden esconderse en grietas estrechas de los muebles y acechar en la ropa, la ropa de cama y los colchones. Son difíciles de ver, pero es posible detectarlas gracias a las pequeñas manchas oscuras de excremento que dejan a su paso.

Esta plaga causa problemas durante todo el año, aunque tradicionalmente prolifera en verano. Las chinches suelen salir por la noche, trepando sobre la gente y utilizando una parte de su boca, similar a un pico, para perforar la piel humana y succionar sangre durante varios minutos.

La picadura en sí es indolora. Algunas personas desarrollan ronchas rojas y con picazón aproximadamente un día después, mientras que otras no presentan ninguna reacción.

Eso es un problema, porque quienes no se percatan de que son picados repetidamente pueden verse afectados por una infestación rápidamente.

Una de las historias más alarmantes sobre las chinches y la salud humana fue detallada en un informe de caso publicado en 2020 en una revista médica francesa.

Describía el caso de un hombre de 70 años que vivía solo en un apartamento y que un día se desmayó en la calle. Fue trasladado al servicio de urgencias de un hospital en las afueras de París, donde le diagnosticaron demencia y anemia, esta última causada por una pérdida de sangre prolongada.

El hombre también traía chinches que se alimentaban de él en su cuello, cabeza y hombros. Una inspección de su apartamento reveló la presencia de miles de ellas en su cama, el piso, las paredes y las cortinas de la vivienda.

No se cree que transmitan enfermedades, pero un experimento genera interrogantes

Una buena noticia respecto a las chinches es que no existen pruebas claras de que transmitan enfermedades de una persona a otra. La anatomía y digestión de estos insectos parecen impedir la transmisión eficaz de gérmenes, explicó Chow-Yang Lee, entomólogo de la Universidad de California, campus de Riverside.

No obstante, en 2023 investigadores de la Universidad de Dakota del Sur publicaron los resultados de un experimento en el que utilizaron cápsulas de sangre recubiertas con piel artificial, el cual demostró que las chinches podían adquirir la bacteria MRSA durante una alimentación de sangre y transmitirla en una posterior.

Se necesitan más investigaciones para confirmar si las chinches realmente transmiten MRSA entre las personas, dijo Jose Pietri, uno de los autores del estudio, quien actualmente trabaja en la Universidad de Purdue. Pero “eso cambia la perspectiva de lo que las chinches hacen en términos de la salud pública”, agregó.

Las chinches se han vuelto más resistentes a los pesticidas

Las poblaciones de chinches en países desarrollados quedaron diezmadas tras la Segunda Guerra Mundial debido al uso generalizado del pesticida DDT. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) prohibió ese pesticida para la mayoría de sus usos en 1972, tras citar evidencia de que perjudicaba a los animales y suponía un riesgo potencial para las personas.

Para entonces, las chinches ya habían empezado a desarrollar resistencia al DDT, y desde entonces no han hecho más que volverse más fuertes y más abundantes, dijo Lee, quien señaló que la resistencia a los insecticidas ha contribuido al resurgimiento continuo de estos insectos en las últimas décadas.

No está claro exactamente cuánto más frecuente es el problema ahora. Las empresas de control de plagas elaboran clasificaciones anuales de las ciudades estadounidenses con los peores problemas de chinches. (Actualmente, Orkin sitúa a Chicago en el lugar número 1, mientras que Terminix dice que Filadelfia tiene el problema más grave). No obstante, esas listas se basan en el número de llamadas que recibe cada empresa al año, y no en un sondeo riguroso.

Muchas infestaciones de chinches se producen en viviendas subsidiadas o de bajos ingresos, las cuales quizás no contraten a las grandes empresas que elaboran esas clasificaciones, indicó Lee en un correo electrónico.

Cómo protegerse de esta plaga

Lo mejor que puede hacer es evitar que lleguen a su hogar, subrayaron los expertos. Eso significa no introducirlas en su casa.

En habitaciones de hotel, las chinches pueden irse con los viajeros sin que ellos se percaten. Así que revise la habitación en busca de indicios de chinches antes de desempacar. Para ello, retire las mantas y sábanas con el fin de buscar insectos o manchas de su excremento.

No coloque su equipaje sobre las camas ni en el suelo cerca de ellas, y considere guardar sus maletas en una bolsa de basura de color claro o incluso en la bañera. Al llegar a casa, abra su equipaje en el exterior y lleve la ropa directamente a la lavadora y a la secadora.

A veces, las chinches entran en los hogares en muebles de segunda mano u otros productos. Inspeccione visualmente dichos artículos y sométalos a tratamiento antes de meterlos en casa, aconsejó Hayes. Algunos expertos recomiendan aspirar, limpiar con vapor o aplicar calor a los muebles, además de mantenerlos aislados en una cochera o almacén durante unos días antes de introducirlos en la vivienda.

Si se trata de ropa, lávela y séquela en la secadora durante una hora. ¿Y los zapatos u otros objetos? Considere meterlos en un congelador durante una semana “para asegurarse de eliminar cualquier cosa viva que pudiera haber en ellos”, dijo Hayes.

Cómo eliminar las chinches si ya las tiene

La EPA ofrece orientación para que usted mismo elimine esta plaga, aunque es una tarea laboriosa que implica sellar los posibles escondites y dar tratamiento a los objetos infestados.

Incluye también numerosas advertencias sobre qué no debe hacer.

“No basta con rociar productos químicos al azar y esperar que funcionen, ya que existe una probabilidad bastante alta de que (las chinches) sean resistentes a algunos de los insecticidas de primera línea”, apuntó Pietri.

Contratar a exterminadores profesionales con experiencia en la eliminación de chinches tiene sentido, manifestaron Pietri y otros expertos, pero eso puede costar cientos o incluso miles de dólares.

Los insecticidas no son la única opción.

Los tratamientos con polvo de sílice, por ejemplo, absorben la humedad corporal de la chinche y la matan.

El calor seco sostenido es sumamente eficaz, ya que elimina tanto a los huevecillos como a las chinches adultas, pero la temperatura debe alcanzar al menos 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit) y puede dañar muebles, pinturas y otras pertenencias personales, por lo que el procedimiento debe ser realizado por profesionales.

“Creo que el consejo más importante es simplemente que la gente no debe entrar en pánico”, expresó Hayes. “Sólo debe actuar. Si cree que tiene chinches, no espere para lidiar con el problema”.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

FUENTE: AP