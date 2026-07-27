Las acciones de la firma china de chips CXMT se disparan tras su exitosa salida a bolsa en Shanghái

ARCHIVO - Trabajadoras en un puesto del productor chino de DRAM ChangXin Memory Technologies, también conocido como CXMT, esperan a visitantes en la 21ra Expo Internacional de Semiconductores de China en Beijing, el 20 de noviembre de 2024. (AP Foto/Ng Han Guan, Archivo) AP

Las acciones de CXMT subieron un 472% y, a primera hora de la tarde, cotizaban con un alza del 462%. Se ha convertido en la empresa más valiosa que cotiza en una bolsa de la China continental, con una capitalización de mercado de unos 3,3 billones de yuanes (más de 487.000 millones de dólares). Pero su valor de mercado estimado sigue siendo menor que el de fabricantes surcoreanos y estadounidenses de chips de memoria como Samsung Electronics, SK Hynix y Micron Technology.

CXMT figura entre los muchos fabricantes de chips que han obtenido enormes beneficios del auge de la inteligencia artificial. Su negocio prospera mientras China impulsa una mayor autosuficiencia en tecnologías de vanguardia, al tiempo que lidia con un acceso limitado a máquinas avanzadas para fabricar chips debido a restricciones encabezadas por Estados Unidos.

La empresa recaudó al menos 8.600 millones de dólares con la oferta, fijada en 8,66 yuanes (1,3 dólares) por acción, en su salida a bolsa en el mercado STAR de la Bolsa de Shanghái, similar al Nasdaq, también conocido como el Consejo de Innovación en Ciencia y Tecnología.

Fue la segunda mayor OPI de la China continental, después de la oferta de acciones por 22.100 millones de dólares del Agricultural Bank of China en Shanghái y Hong Kong en 2010.

Fundada en 2016 en la ciudad oriental de Hefei, CXMT es uno de los mayores fabricantes mundiales de DRAM, o chips de memoria de “acceso aleatorio dinámico”, un tipo de semiconductor que se utiliza en todo, desde servidores de IA hasta automóviles y electrónica de consumo como celulares y computadoras personales.

“CXMT desempeña un papel crucial en el impulso de la IA en China, particularmente frente a los controles de exportación de Estados Unidos”, afirmó Kyle Chan, investigador de la Brookings Institution y experto en políticas tecnológicas de China. Las restricciones de Estados Unidos también han impedido que China importe potentes chips HBM, o de memoria de alto ancho de banda, un tipo de chip DRAM.

Los ingresos de la empresa se dispararon hasta 50.800 millones de yuanes (7.500 millones de dólares) ante el salto de la demanda por el rápido auge de la IA en los primeros tres meses de 2026, un aumento interanual de más del 700%.

El uso creciente de la IA ha provocado una escasez mundial de chips de memoria, elevando los precios de algunas computadoras y teléfonos inteligentes. Una gran incógnita, señaló Chan, es si CXMT podría ayudar con la escasez más amplia.

Chan indicó que CXMT está considerada como la mejor apuesta de China para desarrollar sus propios chips HBM de vanguardia para impulsar modelos chinos de IA. Pero también enfrenta muchos desafíos, incluidos cuellos de botella en la cadena de suministro al ampliar la capacidad de fabricación, ya que su acceso a las mejores herramientas del mundo para fabricar chips está muy restringido, lo que la obliga a depender de fabricantes chinos de equipos.

Según Counterpoint Research, una firma de investigación tecnológica, CXMT fue el cuarto mayor fabricante mundial de chips de memoria DRAM en 2025 por envíos, con aproximadamente el 8% del mercado global. Samsung Electronics representó el 36%, SK Hynix el 29% y Micron alrededor del 24%.

En los primeros tres meses de este año, CXMT supuso aproximadamente el 9% de los envíos globales. Para 2028, Counterpoint Research pronostica que su cuota de mercado alcanzará alrededor del 11%. Pero la firma estimó que CXMT probablemente necesitará al menos un 15% de cuota del mercado global para ser competitiva a largo plazo.

“Las restricciones comerciales sobre herramientas siguen siendo el principal desafío para CXMT”, comentó MS Hwang, director de investigación en Counterpoint especializado en semiconductores de memoria. Algunos legisladores de Estados Unidos también han pedido recientemente que el gobierno del presidente Donald Trump bloquee a las empresas estadounidenses la compra de chips de memoria de CXMT por preocupaciones de seguridad nacional y económica.

CXMT, entre muchas otras empresas chinas, ha sido designada por el Pentágono como vinculada al ejército chino. Beijing ha rechazado esas designaciones en la mayoría de los casos.

La oferta pública de acciones de CXMT se produjo después de una OPI de 26.500 millones de dólares de la surcoreana SK Hynix en el Nasdaq a principios de este mes.

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La periodista de AP Didi Tang en Washington contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP