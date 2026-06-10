Las acciones asiáticas caen tras venta de tecnológicas en Wall Street, mientras el petróleo sube

Una operadora de divisas habla por teléfono junto a una pantalla que muestra el Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) y la tasa de cambio entre el dólar estadounidense y el won surcoreano, en la sala de operaciones del Hana Bank en Seul, Corea del Sur, el miércoles 10 de junio de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon) AP

El ejército de Estados Unidos lanzó ataques a primera hora del miércoles tras el choque de un helicóptero militar cerca del estrecho de Ormuz, que el presidente Donald Trump atribuyó a Irán. Irán prometió responder y afirmó que “no dejará sin respuesta ningún ataque o amenaza”.

El nuevo recrudecimiento de los combates sembró dudas sobre los avances hacia un fin permanente de la guerra, que ya dura más de tres meses y ha agitado aún más unos mercados que ya vacilaban por rachas de fuertes ventas de acciones de empresas vinculadas al auge de la inteligencia artificial.

Con las perspectivas de reabrir por completo el estrecho de Ormuz en entredicho, los precios del petróleo reanudaron su escalada.

El crudo Brent, referencia internacional, subió un 0,9% hasta 92,30 dólares por barril, después de caer el miércoles. Se negociaba en aproximadamente 70 dólares por barril antes de la guerra, a finales de febrero.

El crudo de referencia de Estados Unidos subió un 1% hasta 89,04 dólares por barril.

“La situación sigue siendo altamente volátil”, escribieron en una nota del miércoles los estrategas de materias primas de ING, Warren Patterson y Ewa Manthey. “Esto vuelve a demostrar la dificultad a la que se enfrentan Irán y Estados Unidos para avanzar hacia un alto el fuego sostenible que permita el libre tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz”.

Señalaron que la demanda suele ser fuerte en esta época del año, lo que añade presión alcista sobre los precios.

Los futuros de Estados Unidos bajaron levemente tras las pérdidas de fabricantes de chips como Micron Technology, Advanced Micro Devices, o AMD, y Marvell Technology durante la sesión en Estados Unidos.

El Kospi de Corea del Sur cedió un 4,7%, hasta 7.720,59, después de dispararse el día anterior. Samsung Electronics, que fabrica chips de memoria y lógicos y es la empresa más valiosa del país, se hundió un 5,8%. Las acciones del fabricante de chips SK Hynix se desplomaron un 6,3%.

El Nikkei 225 de Tokio cayó un 1,4% hasta 64.524,84 después de que datos mostraran que el índice de precios al productor de Japón, una medida de los precios a nivel mayorista, subió un 6,3% en mayo respecto a un año antes. Es el ritmo más rápido en más de tres años.

Las acciones del conglomerado multinacional de inversiones SoftBank Group, que tiene un fuerte enfoque en la IA, perdieron un 8,9%. Pero el fabricante de chips Tokyo Electron avanzó un 5,3%.

El Hang Seng de Hong Kong bajó un 1,1% hasta 24.296,62, mientras que el índice compuesto de Shanghái retrocedió 0,7% hasta 3.980,24. Datos oficiales publicados el miércoles mostraron que los precios al productor de China subieron en mayo hasta casi un máximo de cuatro años del 3,9% en comparación con un año antes.

El S&P/ASX 200 de Australia subió ligeramente 0,2% hasta 8.624,50.

El Taiex de Taiwán operaba un 1,6% a la baja, mientras que el Sensex de India avanzó un 0,6%.

El S&P 500, referencia de Wall Street, cayó un 0,3% hasta 7.386,65 el martes. El promedio industrial Dow Jones sumó un 0,2% hasta 50.872,11, y el compuesto Nasdaq, con fuerte peso tecnológico, bajó un 1% hasta 25.678,82.

El fabricante de chips de Estados Unidos Micron Technology pasó de una ganancia temprana del 4% a una caída del 10% antes de cerrar 1,4% abajo. Las acciones de Marvell Technology se hundieron un 7,6% y AMD cayó un 3%.

Los inversionistas también siguen de cerca las actualizaciones sobre la inflación en Estados Unidos previstas para esta semana, mientras la guerra con Irán impulsa al alza los precios mundiales de la energía.

En otras operaciones, el dólar de Estados Unidos se mantenía estable en 160,36 yenes japoneses. El euro se cotizaba en 1,1550 dólares, frente a 1,1543.

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El redactor de negocios de AP Stan Choe contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP