Langford pega jonrón al 1er lanzamiento y Rangers vencen 6-4 a Medias Rojas

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El bateador designado de los Rangers de Texas, Wyatt Langford (36), celebra tras conectar un jonrón durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el domingo 14 de junio de 2026, en Boston. (Foto AP/Mark Stockwell) AP

Justin Foscue tuvo tres imparables y Brandon Nimmo añadió dos dobles y dos carreras impulsadas para los Rangers, que terminaron una gira de 3-3.

El venezolano Willson Contreras conectó un par de jonrones solitarios y sumó tres hits para los Medias Rojas, que buscaban su primera barrida de una serie en Fenway esta temporada.

Hubo un ambiente animado en el estadio, con la Tartan Army de Escocia presente.

Texas, que llegaba con marca de 0-3 en sus últimas cuatro aperturas, vio al derecho Nathan Eovaldi (6-7) lanzar siete sólidas entradas, en las que permitió tres carreras y seis hits, con seis ponches.

Jacob Latz consiguió cuatro outs para su 11.º salvamento.

Early (5-5) tuvo su peor apertura de la temporada: le anotaron seis carreras y le conectaron 11 hits en 4 2/3 entradas.

Higashioka también envió su jonrón por encima del Monstruo Verde del jardín izquierdo, para poner el marcador 4-0 en la segunda entrada. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP