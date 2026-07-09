americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Langford gana en la novena y Rangers vencen a Angelinos tras dilapidar 5 carreras

ARLINGTON, Texas (AP) — Wyatt Langford conectó un batazo contra la pared del jardín izquierdo para remolcar al mexicano Alejandro Osuna en la novena entrada, lo que impulsó a Texas a una victoria la noche del jueves por 7-6 sobre los Angelinos de Los Ángeles, después de que los Rangers desperdiciaran una ventaja de cinco carreras.

Wyatt Langford, de los Rangers de Texas, es bañado tras conectar el sencillo de la victoria en la novena entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el jueves 9 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero)
Wyatt Langford, de los Rangers de Texas, es bañado tras conectar el sencillo de la victoria en la novena entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el jueves 9 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero) AP

Osuna abrió la novena con un sencillo y avanzó a segunda con el toque de sacrificio del bateador emergente Nicky Lopez. Langford conectó una recta de 1-1 del ex cerrador de Texas Kirby Yates (0-4) por encima de la cabeza de Jose Siri para el sencillo de la victoria.

Cole Winn (4-2) retiró a Adell con una línea fuerte al jardín central para terminar la novena, con la potencial carrera de la ventaja en tercera, después de reemplazar al cerrador All-Star Jacob Latz, quien lanzó 1 2/3 entradas en su primera aparición en nueve días.

Nathan Eovaldi ponchó a 10, su cifra más alta de la temporada, para Texas, pero no consiguió la victoria por quinta apertura consecutiva, lo que le habría dado 10 triunfos.

Peyton Gray relevó a Eovaldi y permitió un sencillo de dos carreras de Nolan Schanuel, quien tuvo cuatro hits, y un sencillo productor del cubano Jorge Soler.

Brandon Nimmo, el dominicano Ezequiel Duran y Justin Foscue conectaron jonrones para Texas en las primeras cuatro entradas ante Reid Detmers.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Destacados del día

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Cubano de MIAMI entre los más buscados del FBI en Florida por violar libertad provisional en caso de menor

Cubano de MIAMI entre los más buscados del FBI en Florida por violar libertad provisional en caso de menor

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

VIDEO: Cubanos acusan de estafa a agencia de viajes en Miami tras perder miles de dólares en visas y boletos

VIDEO: Cubanos acusan de estafa a agencia de viajes en Miami tras perder miles de dólares en visas y boletos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter