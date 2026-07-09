Langford gana en la novena y Rangers vencen a Angelinos tras dilapidar 5 carreras

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Wyatt Langford, de los Rangers de Texas, es bañado tras conectar el sencillo de la victoria en la novena entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el jueves 9 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero) AP

Osuna abrió la novena con un sencillo y avanzó a segunda con el toque de sacrificio del bateador emergente Nicky Lopez. Langford conectó una recta de 1-1 del ex cerrador de Texas Kirby Yates (0-4) por encima de la cabeza de Jose Siri para el sencillo de la victoria.

Cole Winn (4-2) retiró a Adell con una línea fuerte al jardín central para terminar la novena, con la potencial carrera de la ventaja en tercera, después de reemplazar al cerrador All-Star Jacob Latz, quien lanzó 1 2/3 entradas en su primera aparición en nueve días.

Nathan Eovaldi ponchó a 10, su cifra más alta de la temporada, para Texas, pero no consiguió la victoria por quinta apertura consecutiva, lo que le habría dado 10 triunfos.

Peyton Gray relevó a Eovaldi y permitió un sencillo de dos carreras de Nolan Schanuel, quien tuvo cuatro hits, y un sencillo productor del cubano Jorge Soler.

Brandon Nimmo, el dominicano Ezequiel Duran y Justin Foscue conectaron jonrones para Texas en las primeras cuatro entradas ante Reid Detmers.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP