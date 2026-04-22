Langeliers conecta su 8º jonrón y los Atléticos vencen 5-2 a los Marineros en mala racha

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Shea Langeliers, de los Atléticos, conecta un jonrón solitario contra los Marineros de Seattle durante la sexta entrada de un partido de béisbol el lunes 20 de abril de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Langeliers jonroneó por segunda noche consecutiva, con un batazo de 417 pies al jardín central en la séptima entrada. Jeff McNeil también se voló la barda por los Atléticos, que han ganado siete partidos seguidos como visitantes.

Cal Raleigh, de Seattle, conectó su segundo jonrón en igual número de noches y el cuarto de la temporada mientras intenta sacudirse un bache temprano. Raleigh, quien pegó 60 jonrones el año pasado, se fue de 2-3 para elevar su promedio de bateo a .177, mientras los Marineros perdieron por sexta vez en ocho juegos.

Raleigh conectó en la quinta entrada y Josh Naylor impulsó una carrera con un elevado de sacrificio en la tercera ante Lopez (2-1), quien permitió dos carreras con siete hits en 5 1/3 entradas.

Scott Barlow consiguió cuatro outs como relevista, Hogan Harris retiró al último bateador en la séptima y Jack Perkins trabajó las dos últimas entradas, retirando a los seis bateadores para su primer salvamento.

El dominicano Julio Rodríguez, de Seattle, se fue de 2-3 con una base por bolas, ampliando su racha embasándose a 18 juegos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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