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Lane Thomas pega grand slam en el primer inning y guía la victoria 9-2 de los Reales ante Rojos

CINCINNATI (AP) — Lane Thomas conectó un grand slam en la primera entrada y el venezolano Luinder Avila lanzó cinco innings, la mayor cantidad de su carrera, y los Reales de Kansas City rompieron una racha de seis derrotas con una victoria el lunes 9-2 sobre los Rojos de Cincinnati.

Lane Thomas de los Reales de Kansas City felicitado por sus compañeros tras su grand slam en la primera entrada ante los Rojos de Cincinnati el lunes primero de junio del 2026. (AP Foto/Kareem Elgazzar)
Lane Thomas de los Reales de Kansas City felicitado por sus compañeros tras su grand slam en la primera entrada ante los Rojos de Cincinnati el lunes primero de junio del 2026. (AP Foto/Kareem Elgazzar) AP

Kansas City (23-37) ganó apenas por cuarta vez en 20 juegos.

Ávila (1-2) hizo su segunda apertura en las Grandes Ligas y permitió una carrera con dos hits, otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a cinco en 86 lanzamientos, ambos máximos de carrera. Ávila está reemplazando al zurdo Kris Bubic, quien está fuera de acción por problemas en el brazo.

Jac Caglianone conectó un jonrón de dos carreras, su sexto de la temporada, en la quinta entrada. Michael Massey añadió un cuadrangular solitario en la séptima, ambos ante el zurdo de los Reds Brandon Leibrandt.

Leibrandt le dio un impulso al bullpen de los Rojos, diezmado por las lesiones, al lanzar seis innings y permitir cinco carreras limpias con 10 hits.

El derecho de los Rojos Lyon Richardson (0-1) hizo su quinta apertura en las Grandes Ligas después de que Chase Burns, quien tiene una efectividad de 1,96 en 11 aperturas, fue retirado del juego por enfermedad. Richardson duró un inning, dio dos bases por bolas y golpeó a un bateador antes de permitir el tercer grand slam de la carrera de Thomas, que puso a los Royals arriba 4-0.

Fue el segundo jonrón de Thomas en la temporada y el primero desde el 26 de abril. Se fue de 5-3 con jonrón, doble y cuatro carreras impulsadas.

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