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Lamine Yamal: "No es el momento de jugar un partido entero" con España en el Mundial

Lamine Yamal no se siente al 100% físicamente y no es probable que sea titular con España para el choque del domingo contra Arabia Saudí en el Mundial.

El delantero Lamine Yamal español durante el calentamiento previo al partido contra Cabo Verde en el Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart)
El delantero Lamine Yamal español durante el calentamiento previo al partido contra Cabo Verde en el Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) AP

“Creo que muy pronto, es innecesario, tengo un proceso de adaptación primero. Yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera”, dijo Lamine Yamal en una entrevista difundida el viernes por Radio Televisión Española.

Lamine ingresó a los 71 minutos contra Cabo Verde, pero La Roja no pudo doblegar a un país de alrededor de medio millón de habitantes que debutaba en la máxima cita del fútbol.

España se las verá contra Arabia Saudí el domingo en Atlanta y luego viaja a Guadalajara para jugar contra Uruguay en el partido más destacado del Grupo H. El encuentro podría ser decisivo y contar con un Lamine a plenitud podría ser crucial para España.

Yamal comentó que su compañero Nico Williams, quien también llegó con una lesión, iba por delante de él en el proceso de recuperación.

“Físicamente está mejor”, dijo. "Tenemos un equipazo y, aunque estemos yo y Nico fuera, tenemos jugadores de gran nivel y hay que ir con calma”.

Laminie se estrena en un Mundial como una de las mayores figuras pese a su corta edad. Desde hace tiempo viene destacando con el Barcelona y la selección española, consagrándose con la Roja en la Eurocopa de 2024. La temporada pasada condujo al Barcelona al título de la liga española.

Su popularidad en Estados Unidos ha sido evidente en el Mundial. Un anuncio con su imagen se alza sobre el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde España inició su campaña.

Sobre su popularidad, Yamal expresó que se lo toma con “calma”.

“Al final, si tienes la imagen esa en el edificio es porque puedes hacer cosas dentro del campo que le gustan a la gente, que la gente se emociona al verte jugar y es lo único que quiero y que pienso”, afirmó.

También elogió al astro argentino Lionel Messi, quien arrancó su sexto Mundial con un triplete en la victoria 3-0 sobre Argelia.

“Creo que en cada partido demuestra que es el mejor jugador de la historia. Si alguien tiene dudas es porque las busca, ahí no hay nada más que decir", señaló Lamine. "Para mí es el mejor, obviamente, mi ídolo es Neymar porque me gusta verle jugar, pero Messi es el mejor, y no hay discusión de eso”.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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