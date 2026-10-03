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Lamine Yamal marca otro gol tempranero con España en la Liga de Naciones

Lamine Yamal mantuvo su racha de goles para abrir partidos en la Liga de Naciones al adelantar a España con un soberbio tanto a los seis minutos en la victoria en casa el sábado por 3-1 ante Chequia.

El español Lamine Yamal controla el balón en el encuentro ante Chequia en la Liga de Naciones el sábado 3 de octubre del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)
El español Lamine Yamal controla el balón en el encuentro ante Chequia en la Liga de Naciones el sábado 3 de octubre del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, negó con la cabeza con admiración e incredulidad mientras Lamine se metía por la derecha y soltaba un potente disparo de zurda con efecto a la escuadra superior izquierda.

El arquero Antonín Kinský ni siquiera pudo acercarse al balón, y el destacado mediocampista español Pedri se acercó para abrazar a Yamal mientras celebraba cerca del banderín de córner.

Este remate característico de Lamine llegó después de los goles en el segundo minuto que marcó la estrella de 19 años contra Croacia en una victoria por 4-1 el martes y como visitante ante Inglaterra en un triunfo por 3-2 el 26 de septiembre.

Casi consigue otro gol a los 12 minutos, al controlar con maestría un balón alto sin perder el paso y disparar a ras desde media distancia que se fue apenas desviado.

El aspirante al Balón de Oro también ha estado en un nivel sobresaliente esta temporada con el Barcelona, vigente campeón de La Liga.

Rodri y el suplente Mikel Merino también anotaron, y España, que ahora suma 40 partidos consecutivos sin perder, registró su tercera victoria para mantenerse tres puntos por delante de Inglaterra en su grupo de la Liga de Naciones A.

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