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Lamine Yamal está "en perfectas condiciones" para debutar en el Mundial ante Cabo Verde

ATLANTA (AP) — Lamine Yamal está en “perfectas condiciones” para ver acción en el primer partido de España en el Mundial, cuando se mida el lunes a Cabo Verde en Atlanta, informó el técnico español Luis de la Fuente.

El español Lamine Yamal durante la sesión de entrenamiento de la selección de España, el sábado 6 de junio de 2026, en Chattanooga, Tennessee. (AP Foto/Mike Stewart)
El español Lamine Yamal durante la sesión de entrenamiento de la selección de España, el sábado 6 de junio de 2026, en Chattanooga, Tennessee. (AP Foto/Mike Stewart) AP

No se tiene previsto que Lamine sea titular, pero recibió el alta para jugar luego de una lesión en el isquiotibial que obligó a la joven estrella del Barcelona a perderse las últimas semanas de temporada con su club.

"Adelanto que están todos disponibles. Alguno no está para jugar todos los minutos, pero insisto en que la mejor noticia es que están todos", aseguró el estratega. "Los médicos nos dicen que Lamine está en perfectas condiciones, no para 90 minutos, sí para participar durante un tiempo, esto lo dice la lógica deportiva".

Lamine se ha consolidado como, debatiblemente, la máxima promesa del fútbol europeo después de ayudar a España a ganar la Euro en 2024 a pesar de cumplir los 17 años en la víspera de la final.

Ahora, con 18, es ampliamente considerado como el jugador con más probabilidades de tomar el relevo de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como la mayor estrella del fútbol.

Su popularidad en Estados Unidos ha sido evidente durante los primeros días del Mundial.

Un anuncio con su imagen se alza sobre el Mercedes-Benz Stadium —rebautizado como Atlanta Stadium para este Mundial—, donde España inicia su participación en el certamen.

Los aficionados se congregaron el domingo fuera de la Universidad Estatal de Kennesaw, donde España realizó una sesión de entrenamiento, y varios niños copiaban su característico cabello rubio y rizado.

Los aficionados que esperan verlo mañana quizá no se lleven una decepción.

"Si no estuviera bien, ni tan siquiera se sentaría en el banquillo", subrayó De la Fuente comentó.

El único título mundial de España llegó en 2010, cuando, al igual que ahora, llegó al torneo como campeón de Europa. La Roja es una de las máximas favoritas, junto con Francia, para alzarse con el título.

Cabo Verde disputa su primer Mundial y no se espera una sorpresa histórica ante la poderosa España. De la Fuente, sin embargo, no se confía.

“Si alguien piensa que Cabo Verde va a ser un partido fácil se va a equivocar", añadió.

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James Robson está en X como: https://x.com/jamesalanrobson.

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Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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