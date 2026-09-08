Lakers presentarán el próximo año una estatua del entrenador campeón Phil Jackson

Compartir en:









ARCHIVO - Phil Jackson, de los Lakers de Los Ángeles, muestra su anillo de campeón de la NBA durante una ceremonia realizada el 26 de octubre de 2010 (AP Foto/Chris Carlson, archivo) AP

Los Lakers anunciaron el martes el plan para rendir homenaje a Jackson, quien condujo al equipo a cinco campeonatos y a siete apariciones en las Finales de la NBA durante dos etapas que sumaron 11 temporadas como su entrenador.

La estatua será develada el 9 de abril antes del partido en casa de los Lakers contra Minnesota.

Tras su célebre etapa al frente de los Bulls de Chicago de Michael Jordan, a los que guió a seis campeonatos, Jackson se unió a los Lakers en 1999 y de inmediato inició otra era de gran éxito para la franquicia, 17 veces campeona de la NBA.

Sus primeros tres equipos en Los Ángeles ganaron campeonatos impulsados por el dúo dinámico de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Los Lakers sumaron dos títulos más en 2009 y 2010 liderados por Bryant y el español Pau Gasol. Sus Lakers también llegaron a las Finales de la NBA en 2004 y 2008.

Jackson estableció el récord de la franquicia de los Lakers para entrenadores con 610 victorias, y llevó a sus equipos a los playoffs en cada año de su etapa, que terminó en 2011.

“Phil Jackson define el baloncesto de campeonato por una razón. Su enfoque magistral para dirigir sacó lo mejor de algunos de los mejores atletas que han jugado este deporte", manifestó Jeanie Buss, gobernadora de los Lakers, en un comunicado. "Después de que aceptó la invitación de mi papá para unirse a los Lakers, la creatividad inigualable de Phil y su compromiso con la excelencia restauraron nuestro legado de campeonatos, aportando cinco títulos y estableciendo un estándar de excelencia para las generaciones venideras.

"Es una gran alegría poder conmemorar ese logro con la estatua que tan merecidamente se ha ganado”. Jackson será la novena persona asociada con los Lakers en ser honrada con una estatua en Star Plaza, fuera de su arena. Se suma a Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, Elgin Baylor, Bryant, O'Neal, el narrador Chick Hearn y el exentrenador Pat Riley, cuya estatua fue develada a principios de este año. Los 11 campeonatos de Jackson como entrenador son la mayor cantidad en la historia de la NBA. El estratega oriundo de Dakota del Norte y exalero de los Knicks de Nueva York es miembro del Salón de la Fama. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP