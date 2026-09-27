LAFC despide al técnico Marc Dos Santos al final de su decepcionante 1ra temporada

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ARCHIVO - Marc Dos Santos, entrenador del Los Angeles FC de Estados Unidos, permanece de pie en el banquillo antes del partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF contra el Toluca de México, en Toluca, México, el 6 de mayo de 2026. (Foto AP/Fernando Llano, archivo) AP

El gerente general John Thorrington anunció el despido. LAFC no nombró de inmediato a un reemplazo de Dos Santos, quien había sido el sucesor elegido personalmente por Thorrington del técnico campeón de la MLS Cup, Steve Cherundolo, hace apenas nueve meses.

“Marc ha dado muchísimo a este club a lo largo de los años, y estamos agradecidos por su compromiso, dedicación y aportes a LAFC”, manifestó Thorrington en un comunicado.

Es innegable que LAFC ha rendido por debajo de lo esperado esta temporada bajo Dos Santos, asistente de Cherundolo durante cuatro campañas y exentrenador de los Whitecaps de Vancouver. Pese a contar con una plantilla talentosa encabezada por Son Heung-min y Denis Bouanga, LAFC marcha sexto en la clasificación de la Conferencia Oeste con marca de 11-9-8, después de ganar apenas uno de sus últimos nueve partidos en todas las competiciones.

Thorrington finalmente consideró que era suficiente después de que LAFC perdió 1-0 ante FC Dallas el sábado, lo que dejó al club con registro de 1-4-5 en partidos de la MLS desde julio.

Dos Santos fue apenas el tercer entrenador en la historia de LAFC, que comenzó a competir como equipo de expansión de la MLS en 2018.

La etapa de Dos Santos comenzó de manera poco alentadora cuando Thorrington contrató por segundo año consecutivo a un entrenador principal desde dentro de la organización, lo que decepcionó a los aficionados que querían ver nuevas tácticas tras la muy publicitada llegada de Son el año pasado.

LAFC inició de forma impresionante la etapa de Dos Santos en la MLS con una victoria 3-0 sobre el campeón defensor Inter Miami ante 75.673 aficionados en el Coliseum. Pero LAFC ha tenido dificultades para avanzar en la carrera dentro de la conferencia, y quedó eliminado de la Liga de Campeones de la CONCACAF en mayo. ___ Fútbol de AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP

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