LAFC asegura un puesto en los playoffs tras empatar 2-2 con el LA Galaxy

Joseph Paintsil marcó sus primeros dos goles desde agosto y el Galaxy resistió de manera impresionante para sumar un punto, pero puso en riesgo sus propias aspiraciones de postemporada al dejar escapar la ventaja en otro emocionante derbi de El Tráfico.

Los últimos segundos del tiempo añadido fueron de infarto: el portero del Galaxy JT Marcinkowski y el defensor Justin Haak realizaron dos atajadas espectaculares ante ocasiones de LAFC antes de que Denis Bouanga anotara tras desviar una chilena de Tyler Boyd, solo para que la jugada fuera anulada por fuera de juego.

Bouanga anotó el primer gol de LAFC, que se encamina a los playoffs de la MLS por octava vez en sus nueve temporadas de existencia. LAFC marcha actualmente sexto en la clasificación de la Conferencia Oeste, mientras que el Galaxy es noveno.

La serie de El Tráfico sigue igualada, con 10 victorias y 10 derrotas por bando, además de ocho empates.

LAFC ha conseguido una victoria y tres empates en cuatro partidos desde que el entrenador interino Xavi Tamarit asumió el cargo en sustitución del despedido Marc Dos Santos el 1 de octubre.

Son Heung-min creyó haber anotado tras el rebote de un disparo de Bouanga a mitad de la primera parte, pero la acción fue señalada como fuera de juego y confirmada tras una larga revisión de video. Instantes después, Robert Taylor interceptó un pase y habilitó a Paintsil para que definiera con potencia y marcara su primer gol en un partido oficial desde el 19 de agosto.

Paintsil amplió la ventaja del Galaxy en el minuto 51, cuando Hugo Lloris dejó un rebote que le cayó directamente. Aficionados de LAFC lanzaron bebidas a los jugadores del Galaxy que celebraban después de ambos goles.

Pero apenas dos minutos más tarde, Armindo Sieb, de LAFC, sacó un disparo tras un contraataque y Bouanga picó el rebote para firmar su 18º gol en 30 partidos de la MLS esta temporada.

LAFC se mantuvo al ataque e igualó cuando un error defensivo de Emiro Garces le permitió a Walta anotar su segundo gol en cuatro partidos con el club para el internacional finlandés.

El Galaxy jugó sin su estrella, el mediocampista alemán Marco Reus, baja de última hora por enfermedad. El delantero Hirving “Chucky” Lozano también está fuera por una lesión en el tendón de la corva sufrida durante su participación con México en la fecha internacional.

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FUENTE: AP