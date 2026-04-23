La Unión Europea intensifica pruebas de crisis, convencida de que Trump prioriza otras regiones

ARCHIVO - La puerta de la base Akrotiri de la Fuerza Aérea británica se ve al atardece tras ser alcanzada por un dron esa mañana cerca de Limassol, Chipre, el 2 de marzo de 2026. (AP Foto/Petros Karadjias, Archivo) AP

Los líderes trabajarán en “un plan operativo” para aprovechar al máximo las capacidades militares, de seguridad, de política comercial y otros recursos de la Unión Europea en momentos de necesidad en una cumbre en Chipre que comienza más tarde el jueves, dijo a The Associated Press el presidente chipriota, Nikos Christodoulides.

Los enviados de la Unión Europea participarán a mediados de mayo en “ejercicios de mesa” para simular cómo podría utilizarse el Artículo 42.7 de los tratados del bloque con el fin de brindar asistencia colectiva a un país en caso de un ataque o una invasión por parte de un país como Rusia.

Se espera que los ministros de Defensa de la Unión Europea realicen pruebas similares unas semanas después. Los ejercicios se centran en la toma de decisiones políticas y no involucran a fuerzas armadas, agencias gubernamentales u otros recursos sobre el terreno.

Según la garantía de seguridad del Artículo 5 de la OTAN, un ataque contra un aliado se considera un ataque contra todos y uno que requiere una respuesta colectiva, a menudo —aunque no exclusivamente— por medios militares.

Sólo se ha activado una vez, en apoyo de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre, y condujo al fallido esfuerzo de seguridad de la OTAN durante 18 años en Afganistán.

El Artículo 42.7 de la Unión Europea, que se redactó para evitar conflictos con el Artículo 5, también se ha utilizado una sola vez, a petición de Francia tras los atentados terroristas en París en 2015 que dejaron más de 130 muertos y más de 400 heridos.

El artículo de la Unión Europea establece que si un país “es víctima de una agresión armada en su territorio”, sus socios deben proporcionar “ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance”.

Dispone que esa ayuda debe ajustarse a la Carta de las Naciones Unidas y no entrar en conflicto con los compromisos con la OTAN, y la cláusula contempla la neutralidad de países miembros como Austria e Irlanda.

Cuando Estados Unidos está ausente

En el caso de Francia, los países de la Unión Europea expresaron solidaridad y ofrecieron apoyo. Francia pidió a sus socios que intensificaran sus esfuerzos contra el terrorismo internacional, lo que liberó a fuerzas francesas para una gran operación de seguridad en el país.

En la última década se han celebrado ejercicios similares para poner a prueba el uso del Artículo 42.7. Pero las crecientes dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y la futura membresía en la Unión Europea de la Ucrania devastada por la guerra han dado nueva urgencia a los preparativos.

La reflexión reciente sobre cómo podrían defenderse los europeos cobró impulso después de que Trump amenazara con anexionarse Groenlandia, que es una parte semiautónoma del reino de Dinamarca, miembro de la OTAN.

Varios países europeos enviaron apenas unos pocos soldados cada uno a la enorme isla frente a la costa de Canadá, en una muestra simbólica de solidaridad con Dinamarca. Trump arremetió diciendo que impondría aranceles a los países que participaran, pero finalmente dio marcha atrás.

La decisión de Trump de iniciar una guerra contra Irán, junto con Israel, pareció justificar la planificación. Un ataque de represalia de Irán en marzo tuvo como objetivo una base militar británica en la isla mediterránea de Chipre, que actualmente ostenta el turno de presidencia de la Unión Europea.

Opciones y cuestiones

A diferencia de la OTAN, que es una organización puramente de seguridad, la Unión Europea tiene a su disposición herramientas mucho más diversas. Van desde el poder militar hasta el uso de sanciones, controles fronterizos o políticas comerciales y de visados.

El alcance en que estas y otras medidas podrían utilizarse en tiempos de crisis volverá a ponerse a prueba en las próximas semanas, mientras las guerras se enquistan en Oriente Medio, absorbiendo la atención de Estados Unidos, y en Ucrania.

“ No sabemos qué va a pasar si un Estado miembro activa este artículo”, dijo Christodoulides a la AP. “Hay una serie de cuestiones”.

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Menelaos Hadjicostis contribuyó a este reportaje desde Nicosia, Chipre.

FUENTE: AP