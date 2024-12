La unidad nos hará libres...

Hablemos de unidad. A pesar de ser una virtud esencial de leverage político, la unidad nos cuesta, sigue siendo un fin difuso. La falta de unidad ha minado la confianza, el desempeño político y la cohesión para lograr objetivos. La fragmentación ha frustrado nuestras alianzas. La unidad, hoy más que nunca, es condición sine qua non de la nueva administración Trump para colocarnos en su agenda.

Revisemos los factores históricos, tribales, antropológicos y culturales que atentan contra la unidad. Se ha dicho que [la unidad] no es un fin en sí mismo, pero sí lo es. Un arma poderosísima que se confunde con la libertad y la vida. Hagamos un poco de historia, del denominado síndrome de la “cabra que salta pal’ monte" [Dixit Ruth Capriles], que no es otra cosa que nuestra impenitente desagregación social y exclusión contumaz.

Ana Teresa Torres-en su obra La herencia de la tribu-analiza cómo el concepto de nación en Venezuela, ha estado profundamente marcado por mitos fundacionales y narrativas que exaltan la identidad colectiva en torno al culto heroico a Simón Bolívar. Una sociedad con una percepción romántica de su historia, incapaz de enfrentar las complejidades de la modernidad. El culto a Bolívar-exacerbado en el chavismo-se convirtió en un instrumento político que reconfiguró los valores republicanos, trasladando la noción de “pueblo soberano” a una dependencia mesiánica al líder salvador. Es la sustitución del libre albedrío por el “super hombre”, que me representa, me cuida y me resuelve.