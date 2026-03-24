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La UE y Australia firman un pacto comercial y anuncian una nueva alianza de defensa

MELBOURNE, Australia (AP) — La Unión Europea y Australia acordaron el martes el texto final de un acuerdo de libre comercio, unos dos años después de que las negociaciones se rompieran por las exigencias australianas de un mayor acceso al mercado para la carne roja y por quejas sobre productos australianos etiquetados con nombres tradicionalmente europeos, como prosecco.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la izquierda, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se estrechan la mano tras firmar una declaración conjunta durante una ceremonia en Canberra, el martes 24 de marzo de 2026. (Lukas Coch/AAP Image via AP)
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la izquierda, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se estrechan la mano tras firmar una declaración conjunta durante una ceremonia en Canberra, el martes 24 de marzo de 2026. (Lukas Coch/AAP Image via AP) AP

El avance se produce mientras tanto la UE como Australia buscan diversificar sus redes comerciales y reducir su dependencia económica de China y su exposición a los inciertos aranceles de Estados Unidos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, firmaron el acuerdo en el Parlamento de Australia tras prolongadas negociaciones que comenzaron en 2018. Los líderes afirmaron que el pacto demostraba que ambas partes se beneficiaban del comercio basado en normas.

“Hoy estamos contando una historia importante a un mundo que está cambiando profundamente", dijo Von der Leyen a los periodistas. "Un mundo en el que las grandes potencias están utilizando los aranceles como palanca y las cadenas de suministro como vulnerabilidades que se pueden explotar”.

“En nuestra historia, el comercio abierto basado en normas ofrece algunos resultados positivos. La confianza importa más que las transacciones”, añadió.

Albanese señaló que el contexto en el que se alcanzó el acuerdo fue un factor importante para permitir que se reanudaran las negociaciones que colapsaron en octubre de 2023.

“Esto son tanto la Unión Europea como Australia afirmando que creemos en el comercio libre y justo, que entendemos que el comercio impulsa la prosperidad de ambas entidades comerciales involucradas, que nos conviene lograrlo”, afirmó Albanese.

Los líderes también anunciaron una nueva asociación de defensa que acercará la cooperación militar y el inicio de negociaciones para que Australia se convierta en asociada del programa de financiación de investigación e innovación Horizonte Europa.

Albanese explicó que la asociación de defensa proporcionaría un marco para que la UE y Australia cooperen en desafíos globales, y señaló como áreas de colaboración las industrias de defensa, la seguridad marítima, la ciberseguridad, la lucha contra el terrorismo y el combate a amenazas híbridas como la desinformación.

“Muestra nuestro compromiso compartido con la paz y la seguridad globales, incluido reafirmar nuestro firme apoyo a Ucrania frente a la invasión ilegal a gran escala de Rusia”, dijo el primer ministro.

Albanese indicó que el pacto también eliminó aranceles sobre exportaciones australianas clave, como vino, productos del mar y horticultura.

La UE abrirá dos contingentes arancelarios por un total de 30.600 toneladas métricas (33.731 toneladas de Estados Unidos) para la carne roja australiana, con el 55% libre de aranceles.

En virtud del acuerdo comercial, a los productores australianos de prosecco, tradicionalmente un vino espumoso del norte de Italia, se les prohibirá usar ese nombre en las exportaciones 10 años después de que el pacto entre en vigor.

No se ha anunciado una fecha de inicio para el pacto.

El pacto también ayudará a la UE a asegurar suministros de materias primas críticas, entre ellas litio y tungsteno.

Hazel Moir, economista del Centro de Estudios Europeos de la Universidad Nacional de Australia, dijo que tanto los europeos como los australianos estaban interesados en alcanzar un acuerdo como respuesta al impulso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles globales.

“Lo que ha cambiado es todo el comportamiento de Trump respecto a los aranceles. Así que todos se pusieron nerviosos y quisieron hacer otras cosas”, comentó Moir.

Moir sostuvo que era demasiado pronto para predecir el impacto en el comercio bilateral, ya que el texto completo del acuerdo aún no se ha publicado.

Un acuerdo de libre comercio de la UE con cuatro países sudamericanos comenzará el 1 de mayo tras más de un cuarto de siglo de negociaciones y una nueva incertidumbre económica global.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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