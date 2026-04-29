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La UE dice que Meta no impide el acceso de menores a Facebook e Instagram

LONDRES (AP) — La Unión Europea acusó el miércoles a Meta de no impedir que usuarios menores de edad accedan a Facebook e Instagram, lo que supone una violación de las estrictas normas digitales del bloque que exigen que las redes sociales protejan a los niños.

El brazo ejecutivo de la UE indicó que Meta Platforms carecía de medidas eficaces para evitar que menores de 13 años se registren y que no estaba haciendo suficiente para identificar y eliminar a los menores después de que hubieran abierto cuentas.

La edad mínima establecida por Meta para abrir una cuenta en Facebook o Instagram es de 13 años.

El problema no es solo que los menores accedan a esas plataformas. La Comisión Europea señaló que Meta tampoco está evaluando adecuadamente el riesgo de que niños de menos de 13 años estén expuestos a “experiencias inapropiadas para su edad” en sus redes sociales.

Meta no respondió a una solicitud de comentarios.

Bruselas está actuando contra Meta en base a la Ley de Servicios Digitales, un amplio conjunto de regulaciones que exigen que las empresas tecnológicas que operan en el bloque de 27 naciones hagan más para limpiar las plataformas online y proteger a los usuarios.

Meta puede responder a las conclusiones preliminares antes de que la Comisión emita su decisión final. Las infracciones pueden derivar en fuertes multas de hasta el 6% de los ingresos anuales mundiales de una empresa.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, manifestó que la investigación del bloque, que comenzó en 2024, determinó que Instagram y Facebook “están haciendo muy poco” para impedir que los niños accedan a las plataformas, aunque sus propios términos y condiciones indican que “sus servicios no están destinados a menores de 13 años”.

La Ley de Servicios Digitales "exige que las plataformas hagan cumplir sus propias normas: los términos y condiciones no deben ser meras declaraciones por escrito, sino la base de acciones concretas para proteger a los usuarios, incluidos los niños”, explicó en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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