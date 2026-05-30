La ucraniana Oliynykova habla de la guerra tras perder en Roland Garros ante una rusa

Diana Shnaider (derecha) y Oleksandra Oliynykova previo a su partido de la tercera ronda de Roland Garros, el sábado 30 de mayo de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Antes de que Oliynykova respondiera cualquier pregunta en su conferencia de prensa posterior al partido, tras caer ante Shnaider por 7-5, 6-1, leyó un comunicado. Esto ocurrió dos días después de que hiciera comentarios críticos sobre Shnaider.

“Sé que algunas personas no están de acuerdo con mis acciones. Sé que algunas personas preferirían que me quedara en silencio. Pero lo que hago no tiene que ver con la política, tiene que ver con la humanidad”, manifestó Oliynykova. “Cuando están matando a personas, mientras mueren niños, cuando la violencia se justifica o se celebra, no podemos fingir que no pasa nada. No podemos mirar hacia otro lado”.

Oliynykova agregó que era imposible hablar de esto con las jugadoras rusas del circuito femenino porque, según dijo, ellas “tienen esas creencias horribles”.

Al hablar el jueves, antes de su partido de tercera ronda, acusó a Shnaider de dar “me gusta” a publicaciones de propaganda rusa en redes sociales y la criticó enérgicamente por jugar en un torneo de exhibición en Rusia patrocinado por Gazprom.

Oliynykova calificó a Gazprom como una empresa que ha estado “financiando los crímenes de guerra”, y añadió que “mi hogar está siendo atacado con dinero de Gazprom”.

Después del partido del sábado, Shnaider, preclasificada número 25, dijo que no estaba al tanto de los comentarios de Oliynykova.

“No he escuchado nada. No sé nada de lo que ella dijo”, afirmó. “No me interesó en absoluto”.

Luego le preguntaron a Shnaider sobre haber participado en un evento patrocinado por Gazprom.

“Estoy viajando todo el año. No veo a mi familia ni a mis amigos”, explicó. “Solo tengo una oportunidad de jugar frente a mi familia, frente a mis amigos, solo para pasar un poco más de tiempo en casa”.

Las lágrimas de Kostyuk

Tras su victoria en primera ronda, Marta Kostyuk contuvo las lágrimas cuando describió cómo se enteró, la mañana del partido, de que un misil casi impactó la casa de sus padres en Ucrania.

Kostyuk comentó que se sentía agotada después de pronunciarse contra la guerra durante tanto tiempo, pero que seguiría expresándose abiertamente y dando a conocer su opinión.

Oliynykova dijo que no tiene otra opción más que seguir hablando.

“Esta guerra define mi vida, porque mi futuro está en Ucrania”, señaló. “Mi padre está regresando al ejército. Mi novio es soldado. Todo en mi vida está definido por la guerra”.

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FUENTE: AP