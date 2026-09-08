La Torre Eiffel reabre tras una huelga por límites a empleadas durante visita de delegación hindú

La Torre Eiffel reabre tras una huelga de un día por imposición de restricciones a las mujeres durante la visita de una delegación hindú, en París, el martes 8 de septiembre de 2026. (AP Foto/Christophe Ena) AP

Diane Davoine, del sindicato CGT, declaró a The Associated Press que la indignación creció entre el personal de la emblemática torre de 330 metros (1.083 pies) durante el fin de semana, después de que la dirección dijera a los empleados que las trabajadoras no debían “estar en contacto” con una delegación visitante de Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha.

El grupo, conocido como BAPS, es una organización religiosa y cívica mundial de la comunidad swaminarayan, una rama del hinduismo. El grupo ha organizado celebraciones para conmemorar la inauguración de un templo tradicional hindú de piedra en la capital francesa.

En un comunicado emitido el lunes por la noche, el grupo ofreció “sinceras disculpas a cualquiera que pueda haberse sentido herido o incomodado por esta situación”.

“Estamos profundamente comprometidos con los valores universales del respeto mutuo y el servicio a los demás. Respetamos las preocupaciones planteadas y las tomamos muy en serio”, añadió.

La empresa que opera la Torre Eiffel no hizo comentarios de inmediato. La torre, de 137 años, recibe la visita de unas 7 millones de personas cada año.

Davoine señaló que la torre suele recibir delegaciones especiales, como las el presidente de Estados Unidos Donald Trump, miembros de la realeza de visita y celebridades como Britney Spears, y que el personal está conforme con adaptarse. Pero afirmó que las instrucciones del sábado fueron excepcionales e “inaceptables”.

En un mensaje en X, el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, dijo que iniciaría una investigación.

“La igualdad de género nunca se detendrá al pie de nuestros monumentos históricos, ni en ningún otro lugar de esta ciudad”, manifestó. “Debe aplicarse en todas partes y a todo el mundo. Me aseguraré de que así sea, en todas partes, sin excepción”.

No era la primera vez que la torre cerraba por una acción sindical. En febrero de 2024 permaneció cerrada seis días debido a una huelga de empleados que exigían un mejor mantenimiento del monumento histórico y salarios más altos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP