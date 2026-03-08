La temporada de impuestos llegó. Esto necesita saber para presentar su declaración sin estrés

ARCHIVO - Esta imagen del 17 de abril de 2023 muestra el formulario de impuestos 1040 del Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) para 2022. (AP Foto/Jon Elswick, archivo) AP

“No espere hasta el último minuto, pero tampoco corra”, expresó Tom O’Saben, director de contenido tributario y relaciones gubernamentales de la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos.

Reunir todos sus documentos, registrarse para el depósito directo y guardar copias de sus declaraciones de impuestos son algunas de las mejores prácticas en lo que respecta a prepararse para presentar sus impuestos. Este año, debido a la ley republicana de gravámenes y gastos que el presidente Donald Trump promulgó durante el verano, hay nuevas deducciones de las que los contribuyentes deberían enterarse.

Entre ellas se encuentran la exención de impuestos sobre las propinas y las horas extras, la deducción por intereses de préstamos para automóviles, y las deducciones para personas mayores de 65 años cumplidos al 31 de diciembre pasado, informó Miguel Burgos, contador público certificado y experto de TurboTax, un software para declarar impuestos.

El reembolso promedio del año pasado fue de 3.167 dólares. Este año, los analistas proyectan que podría ser 1.000 dólares más alto debido a los cambios en la legislación tributaria. El año pasado fueron procesadas más de 165 millones de declaraciones de impuestos sobre la renta de personas físicas, de las cuales el 94% fueron presentadas de manera electrónica.

Si el proceso le resulta demasiado confuso, existen numerosos recursos gratuitos que le ayudarán a realizarlo.

Reúna sus documentos

Si bien los documentos requeridos pueden variar según su caso en particular, aquí está una lista general de lo que todos necesitan:

—Número de Seguro Social

—Formularios W-2, si está empleado

—Formularios 1099-G, si está desempleado

—Formularios 1099, si labora por cuenta propia (trabajador independiente)

—Registros de ahorros e inversiones

—Cualquier deducción elegible, tales como gastos educativos, facturas médicas, donaciones a organizaciones de beneficencia y otros

—Créditos fiscales, tales como el crédito tributario por hijo, el crédito por contribuciones al ahorro para la jubilación y otros.

Para encontrar una lista más detallada de documentos, visite el sitio web del IRS (siglas en inglés del servicio de impuestos).

O’Saben recomienda reunir todos sus documentos en un solo lugar antes de comenzar con su declaración de impuestos, así como tener a mano sus documentos del año pasado. También se recomienda que los contribuyentes establezcan un número PIN de protección de identidad con el IRS para evitar el robo de identidad. Una vez que cree el número, el IRS lo requerirá para presentar su declaración de impuestos.

Conozca algunos de los cambios para este año

— Cambio a la deducción estándar

La deducción estándar para contribuyentes solteros es de 15.750 dólares para este año. Para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta aumentó a 31.500 dólares. Para quienes son jefes de familia, la deducción estándar es de 23.625.

— Cambio a la deducción de impuestos estatales y locales

El límite de deducción de impuestos estatales y locales (SALT, por sus siglas en inglés) aumentó de 10.000 a 40.000 dólares. Este cambio, que también se conoce como Reducción de Impuestos para las Familias Trabajadoras, entró en vigor en julio de 2025.

“Este es un gran beneficio, especialmente para estados como California, Nueva York y Nueva Jersey, que tienen un impuesto estatal sobre la renta más alto”, dijo Keith Hall, presidente y director general de la Asociación Nacional de Trabajadores Independientes (NAUT, por sus siglas en inglés) y contador público certificado.

La deducción SALT es una deducción fiscal federal para algunos impuestos estatales y locales pagados durante el año. La deducción total se había limitado a 10.000 dólares desde que comenzó en 2018.

Quienes no hayan detallado previamente su deducción SALT podrían considerar hacerlo este año. Para saber si debe detallar sus deducciones, O’Saben recomienda responderse las siguientes preguntas: ¿Pagó impuestos estatales? ¿Pagó impuestos sobre la propiedad? ¿Tiene intereses hipotecarios? ¿Realizó contribuciones a organizaciones de beneficencia?

— Deducciones por propinas

Lo que se conoce como “propinas sin impuestos” no es del todo exacto. Esta nueva deducción sólo es aplicable a propinas elegibles y está sujeta a límites de ingresos.

“Pueden ser en efectivo o también de manera electrónica. Pero lo principal es que deben ser (propinas) voluntarias”, explicó Burgos.

La deducción anual máxima tiene un límite de 2.500 dólares. La deducción se elimina gradualmente para los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado modificado superior a 150.000 dólares, o 300.000 dólares para quienes declaran conjuntamente. La deducción fiscal también se limita a industrias específicas donde dar propinas es una práctica común. Algunas de esas industrias son las que incluyen a camareros, cantineros, músicos y personal de limpieza de habitaciones de hospedaje.

Para solicitar la nueva exención fiscal, deberá completar un nuevo formulario de impuestos llamado Anexo 1-A.

— Deducciones adicionales del Anexo 1-A

El Anexo 1-A es un formulario del IRS que se utiliza para solicitar y calcular cuatro deducciones fiscales derivadas de la ley de impuestos y gastos, las cuales son: el cambio en la deducción de impuestos estatales y locales, la deducción por propinas calificadas, las deducciones por préstamos de auto y las deducciones para personas mayores.

Busque recursos auxiliares

El sistema electrónico IRS Direct File (Declaración Directa al IRS) para presentar declaraciones de impuestos de manera gratuita no estará disponible este año. Para quienes ganan 89.000 dólares o menos al año, el IRS Free File (Declaración Gratuita al IRS) ofrece una preparación de impuestos guiada y gratuita; puede elegir entre ocho socios del IRS, como TaxAct y FreeTaxUSA.

Además de empresas como TurboTax y H&R Block, los contribuyentes también pueden contratar profesionales con licencia, tales como contadores públicos certificados. El IRS ofrece un directorio de preparadores de impuestos o gestores fiscales en todo Estados Unidos.

Además, el IRS financia dos programas que ofrecen ayuda gratuita con la declaración de impuestos: Asistencia Voluntaria al Contribuyente (VITA, por sus siglas en inglés) y el programa de Asesoramiento Tributario para Personas de Edad Avanzada (TCE, por sus siglas en inglés). Las personas que ganan 69.000 dólares o menos al año, tienen discapacidades o un dominio limitado del inglés califican para el programa VITA. Quienes tienen 60 años o más califican para el programa TCE. El IRS tiene un sitio web para encontrar organizaciones que ofrecen clínicas VITA y TCE.

Evite errores comunes en su declaración de impuestos

Muchas personas temen meterse en problemas con el IRS si cometen un error. Encuentre aquí cómo evitar algunos de los más comunes:

—Verifique su nombre en su tarjeta de Seguro Social

Al trabajar con clientes, O’Saben les pide que revisen que su número y su nombre legal —que puede cambiar al casarse— coincidan con los de su tarjeta del Seguro Social.

“Si se casó el año pasado y ahora desea utilizar su apellido de matrimonio, ese nombre de matrimonio no tiene validez legal si no lo ha registrado ante el Seguro Social”, explicó O’Saben.

—Busque declaraciones de impuestos en línea

Muchas personas optan por no recibir documentación por correo físico, pero cuando lo hacen, eso también puede incluir sus documentos tributarios.

“Esos documentos podrían estar disponibles en línea porque quizás usted optó por tener contacto sin papel. Y debido a eso, es posible que deba ir y descargarlos usted mismo”, agregó O’Saben.

—Asegúrese de declarar todos sus ingresos

Si tuvo un segundo empleo en 2025, necesita el formulario W-2 o 1099 para cada trabajo.

En general, si comete un error o le falta algo en sus registros tributarios, el IRS lo auditará. Una auditoría significa que el IRS le solicitará más documentación.

Infórmese sobre el crédito tributario por hijo

Actualmente, el crédito tributario es de 2.200 dólares por hijo, pero sólo 1.700 dólares son reembolsables. Este reembolso se llama Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC, por sus siglas en inglés). Para solicitarlo, debe tener al menos 2.500 dólares de ingresos durante el año fiscal.

Usted califica para el monto total del Crédito Tributario Adicional por Hijo por cada hijo que califique si usted cumple con todos los requisitos de elegibilidad y sus ingresos anuales no superan los 200.000 dólares (400.000 si presentan una declaración conjunta). Los padres y tutores con ingresos más altos pueden ser elegibles para solicitar un crédito parcial.

Encuentre más detalles sobre el crédito tributario por hijos aquí.

Evite los cheques en papel para su reembolso de impuestos

En septiembre pasado, el IRS comenzó a eliminar gradualmente los cheques impresos para el reembolso de impuestos. Si usted espera recibir un reembolso fiscal, el IRS recomienda que se registre para el depósito directo.

Evite las estafas fiscales

La temporada de impuestos es un momento propicio para las estafas fiscales, advirtió O’Saben. Estas pueden ocurrir por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico y redes sociales. El IRS no utiliza ninguno de esos medios para contactar a los contribuyentes.

A veces, los gestores de impuestos mismos son quienes operan las estafas, por lo que es importante hacer muchas preguntas. Si, por ejemplo, un preparador de impuestos le dice que recibirá un reembolso mayor al que recibió en años anteriores, esa podría ser una señal de alerta, dijo O’Saben.

Si usted no puede ver en qué trabaja su preparador de impuestos, obtenga una copia de su declaración fiscal y pregunte sobre cada una de las entradas.

Conserve copias de sus declaraciones de impuestos

Siempre es recomendable mantener un registro de sus declaraciones de impuestos, por si el IRS lo audita por algo que declaró hace años. O’Saben recomienda conservar copias de sus documentos de declaración de impuestos durante un periodo de entre cinco a siete años.

