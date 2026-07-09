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La técnica de penales que puede hacer ver geniales o ridículos a los mejores del Mundial

Es teatral. Puede ser exasperante. Hace que los mejores futbolistas del mundo se vean muy geniales — o muy ridículos.

El brasileño Bruno Guimaraes (8) ejecuta un penal ante Noruegaa en los octavos de final del Mundial, el domingo 5 de julio e 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II)
El brasileño Bruno Guimaraes (8) ejecuta un penal ante Noruegaa en los octavos de final del Mundial, el domingo 5 de julio e 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

El penal con pasitos ha sido una característica de este Mundial, y los principales adeptos a la técnica han sido las estrellas Lionel Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Harry Kane y Neymar.

Digamos que ha tenido niveles de éxito variables.

Ha llevado a Francia a los cuartos de final y contribuyó a la eliminación de Brasil. Messi ni siquiera acertó a portería cuando intentó uno en la fase de grupos.

En cuanto a Neymar, un penal con pasitos convertido resultó ser su regalo de despedida al fútbol internacional.

Y eso se siente conmovedor.

Popularizado por Pelé, continuado por Neymar

El penalti con pasitos — en el que un jugador amaga, a veces repetidamente y casi hasta el punto de detenerse, manteniendo la vista en el portero durante la carrera hacia el balón — se cree ampliamente que surgió en Brasil a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960.

Apodado la “paradinha”, portugués para “pequeña parada”, lo hizo famoso Pelé y lo continuó un joven Neymar cuando era aclamado como heredero del triple campeón del mundo.

En 2010, a los 18 años, Neymar llevó el amague al extremo cuando marcó un penalti para su Santos, al bailar hasta el balón, quedarse completamente quieto después de colocar el pie de apoyo junto a la pelota y luego colocarla en la red con suavidad, tras haber hecho que el arquero se lanzara ya.

Eso obligó a los responsables de elaborar las reglas del fútbol a cambiar el reglamento antes del Mundial de Sudáfrica de ese año, indicando a los árbitros que mostraran tarjeta amarilla a los lanzadores de penal que amagaran cuando están a punto de golpear el balón y que anularan esos goles.

Desde entonces, la norma se ha vuelto a afinar, permitiendo a los jugadores amagar durante la carrera, pero no después de completarla antes de rematar.

Los expertos dicen que la técnica del penal con pasitos es “sofisticada”, pero arriesgada La idea principal del penal con pasitos es desconcertar tanto a los arqueros en esta batalla de voluntades desde 11 metros que se decidan demasiado pronto y ofrezcan un camino fácil para un disparo a la red.

Esta “técnica dependiente del portero” — como la llaman los expertos — no es para los débiles de corazón.

“Es muy sofisticada y difícil de ejecutar cuando la presión es realmente alta. Si eres competente al ejecutar esta técnica, esto eliminará de manera efectiva el factor de riesgo de que el portero vaya en la dirección correcta y de que tus probabilidades bajen de golpe”, comentó Geir Jordet, profesor de la Escuela Noruega de Ciencias del Deporte y autor del libro “Pressure: Lessons from the Psychology of the Penalty Shootout".

Sin embargo, Jordet añadió: “Necesitas tener una claridad mental muy alta para poder hacerlo”.

Parece que todo el mundo está haciendo los pasitos

Cuando se trata de penales, siempre habrá tradicionalistas del grupo de bajar la cabeza y pegarle fuerte. También hubo, de forma pasajera, una rutina de saltito y pasito, utilizada de manera destacada por el mediocampista portugués Bruno Fernandes y el exinternacional italiano Jorginho, que tuvo cierto éxito hace unos seis o siete años.

Hoy en día, la mayoría de los lanzadores de penales tienen la técnica del penalti con pasitos en su arsenal, aunque no la usen todo el tiempo.

Messi la usó — y falló — en su penalti que se fue desviado contra Austria en la fase de grupos. Cambió de plan al hacer una carrera normal para un penal contra Egipto en los octavos de final el miércoles y se lo taparon de todas formas.

En la victoria de Inglaterra sobre Croacia en la fase de grupos, a Kane le atajaron un penal tras una carrera con pasitos, solo para que el árbitro ordenara repetir el lanzamiento porque el portero se adelantó demasiado pronto. Kane marcó su segundo intento tras una carrera directa hacia el balón.

Los lanzamientos exitosos con esa técnica los ejecutaron Mbappé para asegurar la victoria 1-0 de Francia sobre Paraguay en los octavos de final, Cristiano Ronaldo en el triunfo 2-1 de Portugal sobre Croacia en la misma ronda. Neymar — ahora con 34 años — volvió a tiempos pasados para marcar uno en los últimos segundos contra Noruega. Se retiró del fútbol internacional después del partido.

Posiblemente el mejor en esto sea el delantero mexicano Raúl Jiménez, quien usó pasitos repetidos para convertir un penal en la derrota 3-2 ante Inglaterra el domingo. Estadísticamente es el mejor lanzador de penales de la historia de la Liga Premie tras anotar los 14 que ha cobrado.

Los porteros se están volviendo más listos

Cuando salen mal, los lanzadores de penales con pasitos pueden parecer tan despreocupados que dan una imagen poco profesional.

Los porteros también se están volviendo más listos ante ellos, cambiando sus propias técnicas, sin decidirse tan pronto y volviéndose “creativos, deliberados y volátiles” en sus intentos por meter más presión al tirador, dice Jordet.

Y así, los fallos de alto perfil con pasitos se están acumulando, especialmente cuando la presión es máxima. Basta con mirar al mediocampista brasileño Bruno Guimarães, cuyo intento fue atajado — con el marcador 0-0 — antes de que Noruega terminara ganando 2-1 en los octavos de final, y a Justin Kluivert en la derrota de Holanda en la tanda de penales ante Marruecos.

Kluivert había entrado tarde en la prórroga, dando a los neerlandeses a un supuesto especialista en penales para la tanda, pero estrelló su disparo en el poste.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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