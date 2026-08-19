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La sensación del Mundial Cabo Verde nombra a Bettencourt técnico para suceder a Bubista

PRAIA, Cabo Verde (AP) — La sensación del Mundial Cabo Verde ascendió a Humberto Bettencourt como entrenador de la selección nacional masculina el miércoles, tras la salida de Bubista.

ARCHIVO - El director técnico de Cabo Verde, Bubista, saluda a los aficionados después del partido de fútbol del Grupo H de la Copa del Mundo entre Uruguay y Cabo Verde en Miami Gardens, Florida, el 21 de junio de 2026. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)
ARCHIVO - El director técnico de Cabo Verde, Bubista, saluda a los aficionados después del partido de fútbol del Grupo H de la Copa del Mundo entre Uruguay y Cabo Verde en Miami Gardens, Florida, el 21 de junio de 2026. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo) AP

La federación no dio detalles de su contrato.

Bettencourt, de 51 años, fue asistente de Bubista mientras llevaron a los Tiburones Azules a las rondas de eliminación directa del Mundial, donde su primera participación terminó únicamente por 3-2 ante la eventual finalista Argentina tras la prórroga. Un segundo gol del empate de Sidny Lopes Cabral fue elegido el mejor gol del torneo.

Antes de eso, Cabo Verde mantuvo en 0-0 a la eventual campeona España, inspirado por el arquero Vozinha, de 40 años. Los Tiburones Azules fueron el único equipo que salió sin derrota ante España. Más empates contra Uruguay y Arabia Saudí sellaron el segundo lugar del grupo.

Bubista dejó su cargo después del torneo y se incorporó este mes al club marroquí RS Berkane.

El exdefensor, cuyo nombre completo es Pedro Leitão Brito, asumió como entrenador de Cabo Verde en 2020 con Bettencourt a su lado.

La primera tarea de Bettencourt será preparar al equipo para las eliminatorias de clasificación a la Copa Africana de Naciones en septiembre y octubre.

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