La salida de Emiratos de la OPEP sacude la alianza que influye en el precio del petróleo

ARCHIVO - El logo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC, por sus siglas en inglés), en el exterior de la sede de la institución, en Viena, Austria, el 3 de marzo de 2022. (AP Foto/Lisa Leutner, archivo) AP

Emiratos señaló en su anuncio el martes que, cuando salga de la OPEP este viernes, planea continuar con su objetivo de larga data de aumentar la producción de crudo “de forma gradual y mesurada, en consonancia con la demanda y las condiciones del mercado”.

Por ahora, eso es algo meramente teórico en lo que respecta a los precios del petróleo, ya que Irán sigue bloqueando el estrecho de Ormuz, lo que significa que gran parte del crudo de productores del golfo Pérsico como Emiratos no puede exportarse. Pero la salida podría tener efectos a largo plazo en los precios.

A continuación, lo que hay que saber sobre la decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP:

La Organización de Países Exportadores de Petróleo fue fundada en Bagdad en septiembre de 1960 por Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela. Tiene 12 miembros —contando a Emiratos— que poseen más del 80% de las reservas probadas de petróleo del mundo. Otros miembros son Argelia, Guinea Ecuatorial, Gabón, Libia, Nigeria y la República del Congo.

El grupo, con sede en Viena, busca regular el precio del petróleo coordinando aumentos o reducciones de la producción.

El objetivo ha sido mantener los precios lo suficientemente altos como para que los gobiernos miembros puedan equilibrar sus presupuestos y cosechar los beneficios de sus recursos naturales —pero no tan altos como para provocar una recesión en los consumidores o frenar la actividad que emplea energía, un fenómeno conocido como destrucción de la demanda.

Ese enfoque ha suscitado en ocasiones resistencia por parte de los líderes de Estados Unidos, donde el precio de la gasolina es un asunto altamente político. El presidente del país, Donald Trump, llegó a acusar a la OPEP de “estafar al resto del mundo”, y su predecesor, Joe Biden también, presionó al cártel para que produjera más petróleo.

La OPEP afirma que su objetivo es “coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros, con el fin de asegurar precios justos y estables para los productores de petróleo; un suministro eficiente, económico y regular de petróleo a las naciones consumidoras, y un rendimiento justo del capital para quienes invierten en la industria”.

La creación de la OPEP supuso un cambio respecto de un mundo en el que las empresas occidentales dominaban el mercado petrolero, a otro en el que los países con reservas asumían un mayor control sobre sus recursos y sus ganancias.

En ocasiones, las decisiones de producción de la OPEP han tenido grandes repercusiones en la economía global. En 1973, sus miembros árabes impusieron un embargo petrolero a Estados Unidos y a otros países que apoyaron a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Los precios del petróleo se cuadruplicaron y en las gasolineras estadounidenses se formaron largas filas.

En 2016, el cártel se unió a otros 10 países productores, el mayor de los cuales es Rusia, para formar una alianza conocida como OPEP+.

Emiratos, molesto por las restricciones del cártel a la producción

Emiratos Árabes Unidos quiere una mayor independencia en lo relativo a la cantidad de petróleo que vende. Los cárteles mantienen los precios altos, pero restringen las ganancias y la cuota de mercado de sus miembros frente a los países que no pertenecen al grupo. Desde hace tiempo, hay tensión entre Emiratos y Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP y líder de facto del cártel.

Una razón para producir más ahora: los expertos creen que el consumo de petróleo alcanzará su máximo en los próximos años, a medida que el planeta transiciona hacia fuentes de energía renovables que no emiten dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero que impulsa el cambio climático.

Eso significa que los barriles que están bajo tierra podrían valer más hoy que en el futuro, cuando el consumo disminuya, por lo que restringir la producción podría implicar perder ganancias.

La OPEP podría perder parte de su influencia sobre los precios

La retirada de Emiratos elimina a uno de los pocos miembros de la OPEP con la capacidad de aumentar rápidamente la producción —el mecanismo mediante el cual el cártel gestiona los precios del petróleo—, afirmó Jorge León, jefe de análisis geopolítico en Rystad Energy.

“Una OPEP estructuralmente más débil, con menos capacidad excedentaria concentrada dentro del grupo, tendrá cada vez más dificultades para calibrar la oferta y estabilizar los precios”, apuntó León. “El efecto neto apunta a un panorama de suministro más fragmentado y a un mercado petrolero potencialmente más volátil con el tiempo, a medida que disminuye la capacidad de la OPEP para suavizar los desequilibrios”.

No habrá más petróleo en el mercado mientras el estrecho siga bloqueado

Irán mantiene su bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasan los buques que transportan una quinta parte de los suministros globales de petróleo y gas. Eso impide que gran parte del petróleo producido por países del golfo Pérsico como Arabia Saudí y Emiratos llegue a los clientes. A corto plazo, ese es el principal factor que afecta al precio del crudo, que ha subido considerablemente como consecuencia.

Si Emiratos Árabes Unidos logra su objetivo de producir más petróleo después de la guerra, eso podría acelerar un retorno a los niveles de precios más acordes con los de antes del conflicto, explicó Michael Brown, estratega de investigación en la correduría de divisas Pepperstone.

“En cuanto al crudo en este momento, lo único que realmente importa es si el estrecho de Ormuz está abierto o cerrado”, explicó Brown. “En este momento, está prácticamente cerrado, lo que endurece las condiciones de oferta día a día y probablemente hace que los precios de referencia sigan subiendo de forma gradual a diario también”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP