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La provincia nepalí de Gandaki legaliza el cultivo y uso de cannabis medicinal

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Un gobierno provincial de Nepal legalizó el cultivo y el uso de marihuana con fines médicos pese a la prohibición nacional.

ARCHIVO - En esta imagen, tomada el 11 de marzo de 2021, un hombre santo hindú fuma marihuana en el patio del templo Pashupatinath durante el festival Shivratri en Katmandú, Nepal. (AP Foto/Niranjan Shrestha, archivo)
ARCHIVO - En esta imagen, tomada el 11 de marzo de 2021, un hombre santo hindú fuma marihuana en el patio del templo Pashupatinath durante el festival Shivratri en Katmandú, Nepal. (AP Foto/Niranjan Shrestha, archivo) AP

El proyecto de ley entró en vigor el lunes tras recibir el respaldo del jefe de la provincia de Gandaki y permite el cultivo y el uso medicinal del cannabis, informó Prabin Poudyal, portavoz de la oficina del jefe provincial.

Los agricultores tendrán que obtener un permiso oficial de la autoridad provincial y serán vigilados de cerca.

La ley provincial salió adelante a pesar de la prohibición nacional de cultivo, posesión y consumo de marihuana. Cualquier persona que posea marihuana para uso personal puede ser encarcelada durante un mes, mientras que la distribución y la venta se castigan con hasta 10 años de prisión, según la cantidad incautada.

Gandaki, una de las siete provincias del país himalayo, alberga montañas y populares rutas de senderismo, así como la ciudad turística de Pokhara.

El cannabis es originario de Nepal y se utiliza ampliamente durante festivales, y activistas en el país han estado intentando que el gobierno cambie la ley para permitirlo.

La marihuana estuvo en su día profundamente arraigada en la cultura y la religión del país.

Pero a finales de la década de 1970, siguió a otras naciones al ilegalizar la marihuana y expulsó a los hippies que habían acudido en masa al país.

Durante el festival anual de Shivaratri, que se celebra en primavera, los devotos fuman porros libremente en los templos del venerado dios hindú Shiva. Por lo general, las autoridades permiten el consumo durante el festival.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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