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La principal agencia de seguridad de Rusia dice que detuvo a un sueco por sabotaje

MOSCÚ (AP) — Un ciudadano sueco acusado de cruzar ilegalmente la frontera rusa ha sido detenido, según indicó el jueves la principal agencia de seguridad interna de Rusia.

El Servicio Federal de Seguridad, o FSB, principal organismo sucesor de la KGB soviética, señaló en un comunicado que el hombre fue detenido en la región noroccidental de Pskov. No dio a conocer su nombre.

El FSB indicó que el sueco había servido previamente en una unidad militar de drones en Ucrania y combatió contra Rusia. El organismo añadió que el hombre afirmó que quería unirse al ejército ruso, una versión que, según dijo, era una tapadera de sus planes para llevar a cabo actos de sabotaje en instalaciones militares rusas.

El Ministerio sueco de Exteriores dijo que estaba al tanto de los reportes de prensa, pero que “por el momento no está gestionando ningún asunto de ese tipo”. La embajada sueca en Moscú se negó a hacer comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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