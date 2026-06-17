La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, ha recibido un trasplante de pulmón

ARCHIVO - La princesa heredera de Noruega, Mette Marit, sonríe durante una recepción a deportistas noruegos que compitieron en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina, en Oslo, el viernes 10 de abril de 2026. (Lise Åserud/NTB Scanpix via AP, Archivo) AP

A la princesa, de 52 años, se le diagnosticó en 2018 fibrosis pulmonar, una enfermedad progresiva que daña y cicatriza el tejido pulmonar. Puede causar graves problemas respiratorios y no se conoce cura.

La casa real anunció a principios de este mes que había sido incluida en una lista de espera para un trasplante de pulmón. El miércoles señaló en un comunicado que recibió el trasplante en el Rikshospitalet de Oslo.

El jefe del departamento de neumología del hospital, Are Holm, indicó en el comunicado que “estamos muy satisfechos de que hasta ahora todo haya salido bien”.

Como otros receptores de trasplantes, permanecerá en el hospital “varias semanas”, indicó Holm. Agregó que “este es el procedimiento estándar para ajustar la medicación, manejar cualquier complicación y llevar a cabo la rehabilitación”.

La casa real dijo que el príncipe heredero Haakon, el heredero al trono noruego, “ajustará su agenda” para estar con su esposa durante ese periodo. Indicó que planea su próximo anuncio sobre su salud cuando sea dada de alta del hospital.

La condición de Mette-Marit empeoró en los últimos meses, coincidiendo con un periodo difícil para ella en otros frentes.

Su hijo mayor, Marius Borg Høiby, fue condenado a cuatro años de prisión el lunes tras ser declarado culpable de dos cargos de violación, que él negó, entre otros delitos. Los abogados de Høiby dijeron que apelará las condenas por violación y violencia doméstica.

Høiby es hijo de Mette-Marit de una relación anterior y no tiene títulos reales ni funciones oficiales. Pero su publicitado juicio, que duró seis semanas, proyectó una sombra sobre la familia real.

Mientras se desarrollaba el juicio, Mette-Marit enfrentó por separado un renovado escrutinio por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Eso planteó preguntas sobre su criterio, aunque no se la acusa de ninguna irregularidad.

Pidió disculpas en febrero por la situación en la que puso a la familia real, como parte de una disculpa más amplia a todos aquellos a quienes había “decepcionado”. En una entrevista televisiva en marzo, afirmó que Epstein la manipuló y engañó, y que se sintió insegura durante un encuentro con él en 2013 en su mansión de Palm Beach, Florida.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP