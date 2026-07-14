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La primera selección Cholowsky acepta bono de firma de 10,35 millones de dólares con Medias Blancas

CHICAGO (AP) — Roch Cholowsky ha aceptado un contrato con los Medias Blancas de Chicago que incluye un bono de firma récord de 10,35 millones de dólares, después de haber sido la selección número 1 global en el draft amateur del fin de semana pasado.

Roch Cholowsky de los Medias Blancas de Chicago, la primera selección del Draft de la MLB, lanza la primera bola ceremonial en el encuentro ante los Athletics el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)
Roch Cholowsky de los Medias Blancas de Chicago, la primera selección del Draft de la MLB, lanza la primera bola ceremonial en el encuentro ante los Athletics el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Una persona familiarizada con el contrato confirmó el martes el acuerdo, que no ha sido revelado públicamente por el equipo.

El valor asignado para la primera selección este año era de 11.350.600 dólares. El bono de Cholowsky supera la marca anterior de 9,25 millones de dólares para el draft amateur, que pertenecía al lanzador de los Rojos Chase Burns y al prospecto de los Rockies Charlie Condon, dos de las tres primeras selecciones en 2024.

Cholowsky, un campocorto que cumplió 21 años en abril, bateó para .320 con 21 jonrones, 60 carreras impulsadas y un OPS de 1.088 en 60 juegos esta temporada con UCLA.

“Al final del día, con nuestra primera selección nos sentimos más cómodos con Roch Cholowsky, independientemente de cuál fuera a ser el bono de firma”, afirmó el sábado el gerente general Chris Getz.

Cholowsky jugó con los Bruins durante tres temporadas, con promedio de bateo de .329, 52 jonrones, 167 carreras impulsadas y un OPS de 1,072 en 178 juegos. Figura entre los líderes históricos de la escuela en jonrones, carreras anotadas, porcentaje de embasarse y carreras impulsadas.

“Miras lo que ha hecho a lo largo de su carrera en el béisbol, tanto en UCLA como antes de eso”, añadió Getz. “Teníamos interés en él en la preparatoria y luego poder ver cómo se desarrollaba su carrera universitaria y ver lo que logró y el impacto que tuvo en sus compañeros y en ese programa, y ahora imaginar ese tipo de influencia dentro de esta organización es algo que nos atrajo para seleccionarlo con el número 1”.

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