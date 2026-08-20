La premier de Quebec dice que las negociaciones comerciales Canadá-EEUU "están lejos de terminar"

La primera ministra, Christine Fréchette, también rechazó la idea de restablecer rápidamente el alcohol de Estados Unidos en las tiendas provinciales, al señalar que sólo Quebec decidiría si los productos estadounidenses vuelven a los estantes de la SAQ, la corporación del gobierno de Quebec que controla la mayor parte de las ventas minoristas de vino y licores en la provincia.

“Falta información antes de que pueda tomar las decisiones correctas para garantizar que los quebequenses estén protegidos. Estoy a la espera de aclaraciones del señor Carney”, apuntó Fréchette en una publicación en redes sociales a última hora del miércoles.

Canadá y Estados Unidos se acercaron el miércoles a finalizar un acuerdo comercial que evitaría los aranceles estadounidenses del 50% con los que se ha amenazado. Trump sostuvo que el acuerdo era “muy justo” para ambas partes y pronosticó que los agricultores y fabricantes de Estados Unidos se beneficiarían. Los aranceles sobre importaciones canadienses por un valor aproximado de 20.000 millones de dólares han sido aplazados hasta las 12:01 del sábado.

Quebec no tiene poder de veto sobre un acuerdo comercial entre Canadá y Estados Unidos, pero controla medidas provinciales como si el alcohol de Estados Unidos se vende a través de la SAQ.

Tim Houston, primer ministro de Nueva Escocia, indicó que Carney pidió a los primeros ministros provinciales durante una reunión informativa el miércoles que devolvieran el alcohol de Estados Unidos a los estantes de las tiendas, una medida destinada a atender una de las principales quejas comerciales del gobierno de Trump.

La Casa Blanca afirma que el acuerdo incipiente incluye un compromiso canadiense de abordar las restricciones al alcohol de Estados Unidos. Pero Carney no puede ordenar a las provincias que restablezcan las ventas.

La Coalición Avenir Québec de Fréchette se enfrenta a los votantes en unas elecciones provinciales en octubre, lo que añade presión política mientras evalúa concesiones que afectan a los lácteos, la silvicultura y las ventas de alcohol de Estados Unidos.

Houston y otros dos primeros ministros provinciales expresaron su apoyo a la dirección de las conversaciones, aunque Houston señaló que si los canadienses realmente volverían a comprar alcohol de Estados Unidos “es un tema completamente distinto”.

Ocho de las 10 provincias de Canadá restringen o prohíben el alcohol de Estados Unidos, medidas impuestas en represalia por los aranceles anteriores de Trump sobre productos canadienses y en medio del enojo por sus reiteradas alusiones a convertir a Canadá en el 51º estado de Estados Unidos.

Ontario, la provincia más poblada de Canadá, es especialmente importante. Su LCBO, administrada por el gobierno y una de las mayores compradoras de alcohol del mundo, vendía casi 1.000 millones de dólares canadienses (723 millones de dólares) en productos de Estados Unidos al año antes de retirarlos de los estantes el año pasado.

Aunque los detalles del acuerdo en trámite siguen siendo vagos, Trump ha afirmado que Canadá aceptó eliminar los aranceles sobre productos agrícolas de Estados Unidos.

Canadá actualmente permite una cantidad determinada de importaciones de productos lácteos con aranceles bajos. Una vez que las importaciones superan ese límite, se aplican aranceles mucho más altos. Estados Unidos sostiene que el sistema canadiense de gestión de la oferta dificulta que los productores lácteos estadounidenses obtengan un acceso pleno al mercado canadiense.

Dominic LeBlanc, el ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, declaró que el “sector agrícola estará bien protegido y hemos mantenido nuestra línea dura”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP