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La policía surcoreana allana sede local de Starbucks por controversial campaña de marketing

SEÚL, Corea del Sur (AP) — La policía surcoreana allanó la sede de la operación local de Starbucks como parte de una investigación sobre una controvertida campaña de marketing que fue percibida como difamatoria de los movimientos prodemocracia de la década de 1980.

Los investigadores registraron la sede de Starbucks en el sur de Seúl el martes, informó la policía el miércoles.

La policía no dio más detalles, pero medios surcoreanos informaron que también se enviaron a investigadores a las residencias de ejecutivos de Starbucks.

La cadena de cafeterías provocó una indignación pública cuando intentó promocionar una serie de vasos térmicos de acero inoxidable a los que llamó “SS Tank” ("SS tanque") al declarar el 18 de mayo como el “Día del Tank”. La fecha marca el aniversario de un levantamiento prodemocracia de 1980 en la ciudad sureña de Gwangju, que fue brutalmente reprimido por los gobernantes de la época en Corea del Sur, respaldados por militares.

La campaña también utilizó el eslogan “¡Golpéalo sobre la mesa!”, que muchos interpretaron como una referencia a una tristemente célebre declaración policial de 1987 que intentó encubrir la muerte por tortura del activista estudiantil Park Jong-chol. Las autoridades afirmaron falsamente que Park murió después de que los investigadores “golpearan el escritorio con un golpe seco”.

La indignación pública llevó a Shinsegae Group, que posee una participación del 67,5% en Starbucks Korea, a cancelar la campaña en cuestión de horas. También despidió al director general de Starbucks Korea. El presidente de Shinsegae, Chung Yong-jin, emitió posteriormente una disculpa televisada. Starbucks Korea cerró temprano el 22 de junio todas sus tiendas en todo el país para una capacitación obligatoria sobre historia y sensibilidad social.

La investigación policial se inició tras denuncias de familiares de las víctimas de la represión en Gwangju, que, según registros oficiales, dejó alrededor de 200 muertos.

Corea del Sur alcanzó una democracia genuina en 1987, cuando el entonces presidente autoritario Chun Doo-hwan, quien encabezó la represión en Gwangju, se vio obligado a aceptar una revisión constitucional que introdujo elecciones presidenciales directas ante manifestaciones masivas a favor de la democracia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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