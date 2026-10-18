La policía de París reporta 855 arrestos tras choques violentos y saqueos en protestas

Gente mira a un auto calcinado en Place de la Republique el día después de una manifestación contra el creciente coste de la vida, que se suma a las protestas estudiantiles, en París, el domingo 18 de octubre de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

Enfrentamientos violentos, incendios y saqueos empañaron el sábado las manifestaciones en toda Francia. Las autoridades indicaron que grupos de manifestantes enmascarados atacaron edificios públicos, incluidos ayuntamientos y oficinas de gobiernos locales.

Las autoridades señalaron que unas 550.000 personas participaron en protestas en toda Francia, mientras que los organizadores contabilizaron unas 800.000.

La policía de París indicó en un comunicado que una persona murió de un ataque al corazón, sin aportar más detalles. Medios franceses informaron que un manifestante sufrió una emergencia médica en la calle durante la marcha.

El comunicado precisó que 13 agentes de la policía y de la gendarmería y dos bomberos resultaron heridos.

En los alrededores de la place de la République de París, la mañana del domingo, adoquines arrancados, escaparates destrozados y vidrios rotos evidenciaban los incidentes de la noche. Se reportaron saqueos y daños en torno a la plaza y en algunas otras zonas turísticas y comerciales del centro de la ciudad.

La policía explicó que el sábado se formaron marchas no autorizadas en el centro de París, con grupos que iban desde varios cientos hasta más de 1.000 personas. “A última hora de la tarde, comenzó una nueva fase con la llegada de un gran número de personas cuyo único objetivo era robar y saquear, aprovechándose de los disturbios”, añadió la policía.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, y el ministro del Interior, Laurent Nuñez, atribuyeron parte de la violencia a “grupos radicales de extrema izquierda” y afirmaron que otros se sumaron después para saquear.

“Las manifestaciones pacíficas tienen todo su lugar en nuestra República. Los incendios provocados, los saqueos y los ataques no”, escribió Lecornu en un mensaje publicado en X.

Los alcaldes de París, Marsella y Lyon, las tres ciudades más grandes del país, solicitaron reunirse con el primer ministro en los próximos días “dada la magnitud de los daños y la gravedad de la situación”.

En la ciudad portuaria sureña de Marsella, algunos manifestantes forzaron brevemente su entrada al vestíbulo del Ayuntamiento y una comisaría resultó dañada. En Lyon se declaró un incendio dentro de una oficina de turismo.

En la ciudad central de Limoges, el Ayuntamiento fue incendiado, lo que arrasó el edificio del siglo XIX y provocó el derrumbe del tejado. El prefecto de Haute-Vienne, Maurice Barate, declaró a la televisión LCI que el incendio, que el domingo estaba bajo control, fue intencional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP