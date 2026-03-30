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La policía australiana mata a sospechoso de matar a dos agentes tras un cerco de 3 horas

MELBOURNE, Australia. (AP) — La policía australiana cree haber abatido a tiros a un hombre acusado de matar a dos agentes y herir gravemente a un tercero en una remota región boscosa hace siete meses, indicaron las autoridades el lunes.

No se habían confirmado avistamientos de Dezi Freeman, de 56 años, desde que presuntamente abrió fuego contra agentes que acudieron a ejecutar una orden judicial en su casa cerca de Porepunkah, en el estado de Victoria, al noreste de Melbourne, el 26 de agosto del año pasado, informó el lunes el comisionado jefe de la policía de Victoria, Mike Bush.

Un hombre que se cree que era Freeman fue abatido por la policía el lunes en un lugar remoto de la región noreste del estado, fuera del área de Porepunkah, indicó Bush.

“Creemos que es Freeman, pero tenemos que pasar por un proceso formal de identificación”, declaró Bush a periodistas en Melbourne. La identificación podría tardar hasta 48 horas mediante procedimientos que incluyen la toma de huellas dactilares.

Agentes tácticos fuertemente armados del Grupo de Operaciones Especiales participaron en un enfrentamiento durante tres horas antes de que el sospechoso fuera abatido. Estaba dentro de un refugio similar a un contenedor de carga y no aceptó una oferta de la policía para rendirse, señaló Bush.

“Se trataba de llevar esto a una conclusión de la manera más segura posible. Nuestro objetivo final era arrestar a la persona allí… de la manera más pacífica posible”, afirmó Bush.

Bush dijo que “creía firmemente” que el sospechoso estaba armado. No pudo precisar si el sospechoso disparó contra la policía.

Según medios de comunicación australianos, Freeman profesaba creencias conocidas como de “ciudadanía soberana” y tenía quejas contra la policía. Contaba con habilidades de supervivencia en la naturaleza que, según temía la policía, podrían permitirle vivir a la intemperie indefinidamente.

El tiroteo contra los tres agentes dio lugar a una búsqueda masiva en una región de Victoria montañosa y con un denso bosque. En meses recientes, la policía dijo que sospechaba que Freeman se había suicidado.

“Tenemos que seguir cada línea de investigación y había mucho que sugería que Freeman se había quitado la vida”, expresó Bush.

Bush no quiso decir si un aviso condujo a la policía hasta el sospechoso el lunes. La policía había ofrecido una recompensa de 1 millón de dólares australianos (678.000 dólares) por información.

La policía indicó que continúa investigando si otras personas ayudaron al sospechoso a evitar su arresto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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