La policía arresta a Jonathon Cooper por violar una orden de protección, según registros

La policía arrestó a Cooper el jueves por la noche por múltiples cargos de haber violado una orden de protección presentada en su contra después de su arresto inicial, derivado de una disputa doméstica con su novia la semana pasada.

La orden de protección se estableció para la novia de Cooper después de que el miércoles se añadieran dos cargos adicionales, incluido un cargo grave por agresión en segundo grado por estrangulamiento, a partir de su arresto del 4 de junio en Parker.

“Seguimos monitoreando todos los acontecimientos del caso, que continúa bajo revisión conforme a la política de conducta personal”, declaró el viernes Brian McCarthy, el portavoz de la NFL, a The Associated Press.

“Nos decepciona enterarnos del arresto de Jonathon Cooper el jueves y seguimos revisando este asunto”, comentaron los Broncos a AP a través de un comunicado.

Según la declaración jurada del arresto, se acusa a Cooper de haber enviado 20 mensajes y realizado dos llamadas telefónicas no contestadas a su novia el jueves antes de ir al apartamento de ella y tocar a su puerta. Se fue cuando ella llamó al 911. Cooper dijo a los agentes que acudieron a su residencia más tarde el jueves que no le habían notificado una orden de protección.

Un juez ordenó a Cooper, durante una comparecencia el viernes en el Tribunal del 23er Distrito Judicial en el condado de Douglas, que cumpliera una orden de protección más estricta que prohíbe cualquier contacto con su novia. Además, debe contar con la aprobación del tribunal para viajar fuera del estado. Fue puesto en libertad bajo fianza de reconocimiento personal.

Cooper enfrentaba originalmente cargos menores por violencia doméstica y se declaró no culpable el lunes en un tribunal del condado de Douglas. El miércoles se anunciaron cargos adicionales en el tribunal, incluidos agresión grave por estrangulamiento y agresión en tercer grado por causar lesiones corporales de manera consciente o temeraria.

Según registros judiciales, los nuevos cargos surgieron a partir del examen de una enfermera forense a la novia de Cooper en un hospital, durante el cual la enfermera escribió que la mujer sufrió una lesión por haber sido estrangulada que derivó en un “riesgo sustancial de muerte” o un riesgo sustancial de lesión, incluida la posibilidad de una lesión cerebral traumática.

Cooper, de 28 años, fue arrestado originalmente el 4 de junio por la policía de Parker junto con su novia, y ambos ingresaron en la cárcel a primera hora de la mañana siguiente. Cooper quedó detenido bajo sospecha de daños a la propiedad con un agravante de violencia doméstica. Su novia fue arrestada bajo sospecha de violencia doméstica menor y daños menores a la propiedad.

Según una declaración jurada policial, los arrestos se produjeron tras una discusión y un enfrentamiento físico entre Cooper y su novia por teléfonos celulares que resultaron dañados durante el forcejeo, después de que ella lo acusara de infidelidad.

El fin de semana pasado, Cooper publicó un versículo bíblico sobre la ira en su cuenta de Instagram y escribió: “Pido disculpas a mi familia y a mis amigos y a mi comunidad. ... Y a tantos otros”. Añadió: “Me doy cuenta de que publicar una biblia (versículo) después de que ocurre algo muy serio no significa simplemente que todo esté bien”. En otra publicación, Cooper escribió: “Pido disculpas. Esta situación no es quien soy”.

Seleccionado en la séptima ronda del draft procedente de Ohio State en 2021, Cooper entra en su sexta temporada con los Broncos. Ha registrado al menos ocho capturas en cada una de las últimas tres temporadas, incluidas 10 1/2 capturas —la mejor marca de su carrera— en 2024, cuando firmó una extensión de contrato por cuatro años valorada en hasta 60 millones de dólares.

Cooper tiene audiencias sobre mociones programadas para el 6 de julio por su arresto original y para el 14 de julio por su arresto más reciente, además de un juicio cuyo inicio está previsto para el 22 de julio, justo antes de que los Broncos se presenten al campamento de entrenamiento.

Cooper ha estado participando en el programa de entrenamientos de temporada baja de los Broncos, y el jueves el entrenador Sean Payton dijo que habló con Cooper sobre su arresto. Payton afirmó: “Seguiremos las directrices de la liga, y estoy seguro de que mucho de eso estará guiado por las directrices de las autoridades locales. Prestaremos atención a todo”.

Los Broncos realizarán su minicampamento obligatorio la próxima semana antes de su receso de verano.

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FUENTE: AP