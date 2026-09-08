La policía alemana arresta a un sospechoso de ataques a la red eléctrica tras días de búsqueda

Agentes de la policía federal buscan a un sospechoso en el bosque de Hambach en la zona donde se encontró una camioneta estacionada en Niederzier, Alemania, el viernes 4 de de septiembre de 2026, en relación con varios actos de sabotaje contra la red alemana de transmisión eléctrica. (Thomas Banneyer/dpa via AP) AP

Un hombre de 48 años fue detenido cerca de una central eléctrica en Weisweiler, en el estado occidental de Renania del Norte-Westfalia.

Las autoridades no hicieron públicos el nombre y nacionalidad del detenido de acuerdo con las normas alemanas de privacidad, pero medios locales le identificaron ampliamente como Daniel V. El sospechoso tenía explosivos y no ofreció resistencia en el momento de su detención, informó la policía de Colonia en un comunicado.

Cuando los primeros actos de sabotaje tuvieron lugar a comienzos de la semana pasada en una subestación cerca de la central de carbón de Jänschwalde, en Brandeburgo, en el noreste de Alemania, y luego, horas después, un cortocircuito dejó fuera de servicio líneas eléctricas en la subestación de Bergheim, cerca de Colonia, altos responsables de seguridad en ambos estados dieron la voz de alarma y señalaron que no podían descartar que los ataques hubieran sido cometidos por potencias extranjeras.

Los incidentes ocurrieron mientras el país se encontraba en máxima alerta después de que el gobierno responsabilizara a Rusia de un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig/Halle el 4 de agosto mediante un dron cargado con explosivos.

Sin embargo, al ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, dijo el viernes que se creía que los actos habían sido cometidos por un único activista vinculado al extremismo climático.

Además de los primeros ataques de sabotaje cerca de Jänschwalde y Bergheim, se alega que el hombre intentó, en varios lugares de Renania del Norte-Westfalia y de los estados orientales de Brandeburgo y Sajonia, utilizar cohetes caseros para lanzar un cable delgado sobre líneas eléctricas de alta tensión, provocando así un cortocircuito.

Más recientemente, la policía descubrió el lunes varios dispositivos de lanzamiento en una línea eléctrica de alta tensión cerca de la planta de Weisweiler, muy cerca del lugar donde los agentes pudieron detener al hombre. Los investigadores también hallaron allí una carta en la que se atribuía la responsabilidad, además de varias otras cartas que habían encontrado antes en otros lugares, informó la agencia de noticias alemana dpa.

En las cartas, el hombre justificaba los ataques contra la red eléctrica como parte de la lucha contra los combustibles fósiles. El lignito todavía se extrae y se utiliza para generar electricidad en los tres estados donde presuntamente el hombre cometió o intentó cometer ataques contra centrales eléctricas.

La policía indicó el martes que, cerca del lugar donde arrestaron al hombre, también encontraron una tienda de campaña instalada entre la maleza que contenía cargas explosivas adicionales.

Los objetos están siendo examinados actualmente por un especialista en desactivación de explosivos de la Oficina Estatal de Policía Criminal de Renania del Norte-Westfalia.

La fiscalía de Cottbus había emitido antes una orden de arresto contra el hombre de 48 años.

Los agentes se encontraban el martes en el lugar en Weisweiler para asegurar pruebas y comprobar si se han instalado en los alrededores otros dispositivos de detonación adicionales, aún no descubiertos, informó la policía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP