La policía advierte a familias de muertos de Tiananmen que no visiten sus tumbas en 37 aniversario

Policías detienen y registran al artista Sanmu Chen en la zona de Causeway Bay la víspera del 37mo aniversario de la represión en la plaza de Tiananmen en Hong Kong, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Chan Long Hei) AP

La policía comunicó a familiares de las víctimas que no se les permitiría visitar un cementerio en Beijing en el aniversario de la represión, según dijo una persona con conocimiento del asunto. La fuente habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Los familiares de las víctimas visitaron el cementerio en el aniversario durante más de 30 años para leer declaraciones conmemorativas mientras la policía vigilaba, indicó Amnistía Internacional. Pertenecen a un grupo llamado Madres de Tiananmen.

Cientos de personas, y posiblemente miles, murieron en 1989 cuando las tropas avanzaron entre la multitud que intentaba impedir que el ejército llegara a los manifestantes en la plaza de Tiananmen, una enorme explanada en el centro de la capital china. La decisión de la dirigencia del Partido Comunista de enviar al ejército fue un momento decisivo en la historia moderna de China, al consolidar que la reforma de mercado que transformó al país en la segunda economía más grande del mundo no iría acompañada de una liberalización política.

En Hong Kong, la policía reforzó la seguridad este jueves para impedir cualquier tipo de conmemoración en o cerca de un parque donde antes se celebraba una gran vigilia con velas la noche del aniversario, hasta una ofensiva represiva tras las grandes protestas antigubernamentales en el territorio de 2019. El miércoles, detuvieron a dos artistas para impedirles realizar gestos simbólicos en incidentes separados. Una sostuvo brevemente un globo con forma de signo de interrogación ante unos grandes almacenes.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien recientemente acompañó al presidente Donald Trump en una visita de Estado a Beijing, emitió un comunicado con motivo del aniversario. “Ninguna cantidad de censura puede borrar el pasado”, señaló el texto. “Quienes se sacrificaron para defender sus derechos inalienables a la libertad de expresión y a la reunión pacífica serán reivindicados algún día”.

Las Madres de Tiananmen emitieron su llamamiento anual a la justicia antes del aniversario de este año. El comunicado, firmado por 107 personas, exigió la divulgación completa de lo ocurrido, compensación para las víctimas y sus familias, y que se los responsables rindan cuentas.

“El sacrificio de nuestros familiares es un dolor imborrable grabado en nuestros corazones", dijo Zhang Xianling, integrante del grupo, en un mensaje en video publicado en Facebook, que está bloqueado en China. "Nuestras lágrimas se han secado, el duelo está enterrado en lo más profundo; lo que queda es el recuerdo eterno de nuestros familiares y el odio por el crimen de masacrar al pueblo”.

Amnistía dijo que es profundamente preocupante que la supresión de la conmemoración por parte de China parezca estar intensificándose.

“Prohibir que los familiares de las personas asesinadas en la represión de Tiananmen visiten las tumbas de sus seres queridos es un acto despiadado por parte de las autoridades chinas”, afirmó en un comunicado Sarah Brooks, subdirectora para Asia de la organización.

La Oficina de Seguridad Pública de Beijing no respondió a una solicitud de comentarios enviada por fax.

Las autoridades de Hong Kong han prohibido la vigilia desde 2020, al principio citando la pandemia de COVID-19. Tres de los organizadores de la vigilia han sido acusados en virtud de una ley de seguridad nacional de 2020. Uno se declaró culpable, lo que podría derivar en una condena menor. Los otros dos han sido juzgados y están a la espera de un veredicto.

Una de ellos, la abogada Chow Hang-tung, escribió en una publicación en línea difundida el fin de semana pasado que iniciaría una huelga de hambre de 37 horas en prisión. “Detrás del brillo del poder y la dictadura yace la sangre y los sueños rotos de la gente común. Porque en la amnesia está la desaparición de la democracia”, escribió.

Derek Chu, exconcejal de distrito, dijo en Instagram que visitó a Chow este jueves y le comentó que él también dejaría de comer durante 37 horas para mostrar su apoyo. Añadió que una tienda que administra está repartiendo velas LED que pueden usarse para recordar a las víctimas.

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Leung informó desde Hong Kong.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP