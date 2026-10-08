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La poeta y ensayista canadiense Anne Carson gana el Nobel de Literatura

ESTOCOLMO, Suecia (AP) — La autora canadiense Anne Carson ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura “por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.