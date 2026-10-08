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La poeta y ensayista canadiense Anne Carson gana el Nobel de Literatura

ESTOCOLMO, Suecia (AP) — La autora canadiense Anne Carson ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura “por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

La Academia Sueca anunció el premio en Estocolmo.

La dotación del premio este año es de 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares).

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Dazio informó desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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