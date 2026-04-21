La OTAN intercepta aviones militares rusos que volaban sobre el mar Báltico

En la imagen, proporcionada por el Ejército francés el lunes 20 de abril de 2026, un avión de combate ruso Su-35 vuela sobre el mar Báltico. (Etat-Major des Armees vía AP) AP

Se desplegaron cazas Rafale franceses desde una base aérea lituana donde están estacionados como parte de un esfuerzo de vigilancia aérea de la OTAN que se remonta a décadas. Los cazas, armados con misiles aire-aire, se unieron a aviones de Suecia, Finlandia, Polonia, Dinamarca y Rumania. Todos despegaron para inspeccionar y vigilar el vuelo ruso, informó el destacamento francés.

La misión rusa estaba integrada por dos Tu-22M3 supersónicos, además de unos 10 cazas —tanto SU-30 como SU-35— que se turnaron para escoltar a los bombarderos estratégicos de mayor tamaño, según el comunicado.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que el vuelo de los bombarderos de largo alcance estaba programado y se realizó en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del mar Báltico. El vuelo duró más de cuatro horas, señaló el ministerio el lunes en Telegram.

“En determinadas etapas de la ruta, los bombarderos de largo alcance estuvieron acompañados por cazas de Estados extranjeros”, señaló el Ministerio. “Las tripulaciones de la aviación de largo alcance realizan regularmente vuelos sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico Norte, el océano Pacífico, así como los mares Báltico y Negro. Todos los vuelos de aeronaves de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se llevan a cabo en estricto cumplimiento de las normas internacionales para el uso del espacio aéreo””.

Hasta el martes, el ministerio no había respondido a una solicitud de comentarios. El organismo suele informar con frecuencia sobre vuelos de sus bombarderos estratégicos sobre el mar Báltico, como en enero, cuando aviones de la OTAN también despegaron para salir a su encuentro, y al menos cuatro veces el año pasado.

Hasta el martes, el Mando Aéreo Aliado de la OTAN tampoco había respondido a una solicitud de comentarios.

La alianza militar suele ordenar el despegue de cazas para interceptar aeronaves de guerra rusas que se aproximan o vuelan cerca del espacio aéreo de la OTAN. La OTAN sostiene que los aviones rusos que intercepta generalmente no usan sus transpondedores y no se comunican con los controladores de tráfico aéreo ni presentan un plan de vuelo. Los cazas de la alianza despegan para identificarlos.

Muchos de los vuelos rusos que la OTAN vigila con su misión de policía aérea del Báltico, vigente desde que Lituania, Letonia y Estonia se unieron a la alianza en 2004, son hacia y desde el enclave ruso de Kaliningrado. Incluso antes de la guerra en Ucrania, la alianza interceptaba aviones rusos alrededor de 300 veces al año, en su mayoría sobre aguas cercanas al norte de Europa.

Un periodista de The Associated Press presenció el lunes la respuesta del destacamento francés desde la extensa base aérea de Šiauliai, en Lituania. La OTAN utiliza la base para realizar patrullajes de cazas que vigilan los cielos en el flanco oriental de la alianza.

Se vio a las tripulaciones de dos cazas Rafale biplaza franceses, integradas por un piloto y un navegante, correr en dos furgonetas hacia los hangares de los aviones desde el edificio de mando que el destacamento francés utiliza durante su despliegue de cuatro meses en la base aérea.

Las tripulaciones ya estaban equipadas con sus trajes porque habían estado en alerta, de modo que estarían listas para despegar en cuestión de minutos si se les ordenaba salir.

Las dos tripulaciones ocuparon rápidamente sus puestos en las cabinas de sus aviones. Luego quedaron en espera, con los motores a reacción encendidos, hasta recibir la orden de despegar. Entonces rodaron fuera de sus hangares y se elevaron rugiendo hacia los cielos despejados.

El vuelo del lunes fue el más reciente en las maniobras de Rusia sobre el mar Báltico.

El Ministerio de Defensa de Lituania informó que aviones de la OTAN despegaron en cuatro ocasiones entre el 13 y el 19 de abril para interceptar aeronaves rusas que violaron normas de vuelo, entre ellas, apagar los transpondedores y volar sin un plan de vuelo.

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Stefanie Dazio en Berlín y Kostya Manenkov en Tallin, Estonia, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP