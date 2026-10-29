La ONU reporta fuerte alza del cultivo de amapola en Afganistán pese a veto talibán

ARCHIVO - El Talibán desmonta un campo de amapolas en Washir, un distrito de la provincia de Helmand, Afganistán, el 29 de mayo de 2022. (AP Foto/Abdul Khaliq, Archivo) AP

El organismo atribuyó el aumento al agravamiento de la pobreza, que, según indicó, ha llevado a algunos agricultores a cultivar opio de forma clandestina. Instó a la comunidad internacional a brindar un mayor apoyo a los agricultores para ayudar a frenar la dependencia de cultivos ilícitos.

Afganistán era el mayor productor de opio del mundo y una fuente importante de heroína en Europa y Asia cuando los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021. Prometieron erradicar la industria del cultivo de drogas del país e impusieron una prohibición formal en abril de 2022, lo que asestó un duro golpe a cientos de miles de agricultores y jornaleros que dependían de los ingresos del cultivo para sobrevivir.

El organismo de la ONU señaló que el cultivo aumentó un 330% y la producción subió un 400% en comparación con el año pasado. Indicó que el cultivo se elevó a más de 43.000 hectáreas (106.000 acres) en 2026, frente a 10.000 hectáreas (24.700 acres) un año antes.

Los agricultores ocultan pequeñas parcelas de amapola dentro de campos de cereales o en recintos amurallados para evitar ser detectados, según el informe.

“El aumento por cuatro del cultivo de amapola de opio muestra la dificultad de sostener las reducciones del cultivo ilícito de opio cuando los agricultores pobres no tienen alternativas para alimentar a sus familias”, indicó en un comunicado la directora ejecutiva del organismo, Monica Juma.

“Las (autoridades talibanes) y la comunidad internacional deben trabajar juntas para apoyar a las comunidades agrícolas invirtiendo en medios de vida, infraestructura agrícola y acceso a los mercados”, añadió.

El organismo de la ONU indicó que, si bien el cultivo y la producción se mantenían por debajo de los niveles previos a la prohibición de narcóticos de 2022, el incremento fue el más alto desde que la prohibición entró en vigor. El organismo dijo que es necesario un monitoreo continuo, ya que es demasiado pronto para determinar si el aumento era temporal o una señal del resurgimiento del cultivo y la producción de opio.

El ministro afgano de Exteriores, Amir Khan Muttaqi, describió la lucha contra los narcóticos como uno de los mayores logros del gobierno talibán el martes. Sin embargo, también indicó que la comunidad internacional tiene un papel que desempeñar para mantener el problema de las drogas bajo control.

“Una lucha eficaz contra este fenómeno es una responsabilidad compartida tanto de Afganistán como de la comunidad internacional", declaró Muttaqi. "Es esencial, junto con las medidas de seguridad, apoyar medios de vida alternativos para los agricultores, proporcionar tratamiento a quienes luchan contra la adicción y reforzar la cooperación regional e internacional contra las redes de narcotráfico”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP