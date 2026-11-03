americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La noche de las elecciones de medio mandato en EEUU en fotos destacadas

En todo Estados Unidos, candidatos y simpatizantes celebraron victorias, afrontaron decepciones y observaron de cerca cómo los resultados de las elecciones de mitad de mandato empezaban a remodelar el panorama político. ___ Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de la AP.

La doctora Theopia Johnson Tate, de Atlanta, posa para un retrato durante un evento de la noche electoral a favor de Keisha Lance Bottoms, candidata demócrata a la gobernación de Georgia, el martes 3 de noviembre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Brynn Anderson)
La doctora Theopia Johnson Tate, de Atlanta, posa para un retrato durante un evento de la noche electoral a favor de Keisha Lance Bottoms, candidata demócrata a la gobernación de Georgia, el martes 3 de noviembre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Brynn Anderson) AP

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas

Un jet ejecutivo con 9 personas se estrella en un vecindario de Florida y genera una enorme bola de fuego

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Un jet ejecutivo con 9 personas se estrella en un vecindario de Florida y genera una enorme bola de fuego.

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

Ashley Moody gana elección al Senado por Florida y derrota a Angie Nixon

Ashley Moody gana elección al Senado por Florida y derrota a Angie Nixon

Byron Donalds gana la gobernación de Florida y sucederá a Ron DeSantis

Byron Donalds gana la gobernación de Florida y sucederá a Ron DeSantis

Carlos Giménez gana la reelección al Congreso por el Distrito 28 de Florida y asegura su cuarto mandato

Carlos Giménez gana la reelección al Congreso por el Distrito 28 de Florida y asegura su cuarto mandato

🚨🇺🇸 ¡SORPRESA ELECTORAL EN GUAM! REPUBLICANOS SE IMPONEN EN LA GOBERNACIÓN Y TRUMP CELEBRA EL RESULTADO

🚨🇺🇸 ¡SORPRESA ELECTORAL EN GUAM! REPUBLICANOS SE IMPONEN EN LA GOBERNACIÓN Y TRUMP CELEBRA EL RESULTADO

CUBA PIERDE OTRA PATANA TURCA: la Erol Bey abandona La Habana y deja una sola central flotante

CUBA PIERDE OTRA PATANA TURCA: la Erol Bey abandona La Habana y deja una sola central flotante

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter