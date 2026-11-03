La noche de las elecciones de medio mandato en EEUU en fotos destacadas

En todo Estados Unidos, candidatos y simpatizantes celebraron victorias, afrontaron decepciones y observaron de cerca cómo los resultados de las elecciones de mitad de mandato empezaban a remodelar el panorama político. ___ Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de la AP.