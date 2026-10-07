La NFL tiene 5 equipos con marca de 0-4, igualando un récord en esta temporada

Cinco equipos tienen foja de 0-4 tras el primer mes, lo que marca apenas la séptima vez que ocurre en la historia de la NFL y la primera desde 2019.

Algunos de los equipos sin victorias no sorprenden: Miami está ahí como parte de una reconstrucción en una temporada en la que los Dolphins cargan un récord de 184 millones de dólares en dinero muerto contra el tope salarial y Tennessee no ha ganado después de dos temporadas consecutivas de tres victorias.

Los otros equipos sin victorias son un poco más sorprendentes: Tampa Bay está ahí después de iniciar la campaña como favorito para ganar la NFC Sur, mientras que Houston y los Chargers de Los Ángeles están 0-4 tras haber llegado a los playoffs la temporada pasada.

Esta es apenas la tercera vez en la historia de la NFL que dos equipos comienzan una temporada 0-4 después de haber llegado a los playoffs la temporada anterior. También ocurrió en 1999, cuando los campeones defensores de conferencia Atlanta y Denver lo hicieron, y en 1992, cuando los Raiders de Los Ángeles y Jets de Nueva York comenzaron 0-4.

Los Buccaneers han perdido cuatro partidos por una sola anotación, y su diferencial de -20 puntos es el quinto mejor de la historia para un equipo 0-4, y el mejor desde que Minnesota fue superado por 19 unidades en los primeros cuatro partidos en 2011.

Los Chargers no han sido ni de cerca tan competitivos, al ser superados por 39 tantos para el segundo peor diferencial de puntos de la liga hasta ahora.

El arranque de los Texans ha sido frustrante porque han estado arriba en los últimos 2 minutos en tres de las cuatro derrotas, incluida la derrota del domingo 34-30 ante Dallas, cuando los Cowboys anotaron el touchdown de la victoria con 40 segundos por jugar.

Son el segundo equipo desde 1991 en perder tres veces en los primeros cuatro partidos después de ir ganando en los últimos 2 minutos. Los Chargers lo hicieron en 2016. Los únicos otros equipos en la era del Super Bowl que comenzaron la temporada 0-4 pese a haber estado arriba en algún momento del cuarto periodo en tres de los partidos fueron los Bucs de 2013 y los Vikings de 2011.

C.J. Stroud es el primer quarterback desde 1950 —cuando se empezaron a registrar las titularidades— en perder los primeros cuatro partidos de una temporada sin lanzar una intercepción.

Tres equipos han comenzado la temporada 4-0, con Kansas City y Minnesota logrando esa marca después de haberse quedado fuera de los playoffs en 2025. La última vez que dos equipos comenzaron 4-0 tras perderse los playoffs fue en 2013, cuando los Chiefs y Nueva Orleans lo hicieron.

El MVP del Super Bowl brilla en su nuevo hogar

Fichar al vigente MVP del Super Bowl arrebatándoselo a otro equipo no ha funcionado tan bien en el pasado. Para los Chiefs de Kansas City no podría estar saliendo mejor.

Kenneth Walker III ha transformado la ofensiva de Kansas City desde que dejó Seattle en la agencia libre en marzo. Sus 537 yardas por tierra son la mayor cantidad para cualquier jugador tras cuatro partidos desde que Arian Foster tuvo 539 yardas en 2010.

Walker corrió para 177 yardas y dos touchdowns en una victoria 30-27 sobre Las Vegas el domingo, lo que lo convirtió en el cuarto jugador en tener al menos 175 yardas desde la línea de golpeo en tres de los primeros cuatro partidos de una temporada. Christian McCaffrey lo hizo en 2019, Billy Sims lo logró como novato con Detroit en 1980 y Jim Brown en 1963. Sims es el único otro jugador en lograrlo en sus primeros cuatro partidos con una franquicia.

Walker ya suma seis acarreos de al menos 20 yardas esta temporada, duplicando el total de Kansas City en todo 2025.

Aumentan los castigos

La NFL estuvo cerca de establecer un récord de castigos la semana pasada, con 271 infracciones aceptadas, la segunda mayor cifra en cualquier semana en la historia de la liga. La más alta fue 298 en la Semana 2 de la temporada 2015.

Hubo un promedio de 16,9 castigos por partido en la Semana 4, la segunda cifra más alta desde 2000.

El mayor responsable fue el partido del domingo entre los Chargers y Seattle, cuando hubo 30 castigos aceptados para 280 yardas, incluidos siete fouls personales contra los Seahawks. Otros tres partidos tuvieron al menos 20 castigos aceptados la semana pasada.

En total, el promedio de 15 castigos por partido ocupa el cuarto lugar más alto desde 2000 tras cuatro semanas y es el más alto desde que estuvo en 15,3 en 2015.

Esta temporada se han observado aumentos notables en sujetar en ofensiva, salidas en falso y sujetar en defensiva en comparación con la temporada pasada.

Hay una gran disparidad entre equipos. Green Bay y Cleveland promedian ambos más de 10 castigos aceptados por partido, mientras que San Francisco e Indianapolis han tenido menos de cinco.

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FUENTE: AP